Scarlett Johansson come un albero: i meme sulle sue ultime dichiarazioni

Se Scarlett Johansson vuole interpretare un albero allora è giusto che lo faccia, anche se solo nei meme creati dai fan che si sono lasciati ispirare dalle recenti dichiarazioni della diva sul politically correct.

Tutto è iniziato dopo la discussa intervista di Scarlett Johansson al magazine As If, in cui l'attrice stava rispondendo ad una domanda sulle tendenze nel casting e sulle rappresentazioni sullo schermo: "Credo che la società sarebbe più unita se permettessimo a ciascun individuo di avere i propri sentimenti, senza aspettarci che tutti si sentano cosi come noi ci sentiamo. Da attrice mi dovrebbe essere permesso di interpretare qualsiasi persona, albero o animale perché questo è il mio lavoro".

Nel 2016, Scarlett Johansson era stata oggetto di diverse critiche da parte dei fan, che la rimproveravano di essere inadeguata per il ruolo della donna giapponese nel film Ghost in the Shell. Un anno dopo, l'attrice è stata bersaglio di altre polemiche in seguito alla parte ottenuta e poi rifiutata nel film Rub & Tug, in cui avrebbe dovuto interpretare il boss transessuale Dante Tex Gill. E' proprio da qui che è nata la tanto discussa dichiarazione di Scarlett, che ha scatenato parecchie polemiche ma anche la fantasia di molti fan, capaci di creare sul web dei meme ispirati proprio a quel "qualsiasi albero" che la diva vuole sentirsi libera di impersonare.

La Johansson è poi tornata a parlare delle dichiarazioni dopo appena poche ore, affermando che in realtà le sue parole sarebbero state estrapolate dal contesto per guadagnare clic dal web: "Personalmente ritengo che in un mondo ideale, qualsiasi attore dovrebbe essere in grado di interpretare chiunque e che l'arte, in tutte le sue forme, dovrebbe essere immune al politically correct. Questo è la questione di cui stavo discutendo".

A prescindere da come sia andata, guardando questi meme, ora chiunque, Johannson compresa, avrà sicuramente capito cosa significa "vestire i panni di un albero".