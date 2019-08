Scarlett Johansson e Adam Driver a Venezia 2019: le foto sul red carpet

Scarlett Johansson e Adam Driver a Venezia 2019: ecco le foto sul red carpet dei due protagonisti dello straordinario film Storia di un matrimonio, presentato proprio oggi al Festival.

Ha tenuto fede alle sonorità del suo nome presentandosi sul red carpet di Venezia 76 con un abito rosso luccicante, Scarlett Johansson, la Black Widow di casa Marvel, qui al Lido per presentare il film di Noah Baumbach prodotto da Netflix: ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Storia di un matrimonio.

Le attività durante la giornata sono state tante per tutto il cast presente: lo stesso regista, gli attori Adam Driver, Laura Dern e la Johannson hanno, fin dal primo pomeriggio, corso tra un appuntamento e l'altro: photocall, conferenza e interviste si sono protratti per buona parte della giornata, culminando in serata con il tappeto rosso e la successiva proiezione del film. Inutile dire la grande folla che l'evento ha richiamato: uno stuolo di fan urlanti hanno fatto di tutto per ottenere un autografo dal cast che si è rivelato sempre molto disponibile ed entusiasta nel concedere anche qualche selfie.

Storia di un matrimonio: Scarlett Johansson e Adam Driver "divorziano" a Venezia 2019

La 76 edizione della Mostra del cinema di Venezia ha preso il via il 28 agosto e terminerà il 7 settembre 2019 promettendo, nel frattempo, grandi momenti di cinema e spettacolo.