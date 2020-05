Scarface: Luca Guadagnino sarà il regista del reboot

Luca Guadagnino sarà il regista del reboot di Scarface che verrà prodotto per Universal Pictures, progetto in fase di sviluppo da alcuni mesi e che potrà contare sulla sceneggiatura firmata dai fratelli Coen.

Il regista italiano si occuperà del progetto al termine del lavoro sulla serie limitata We Are Who We Are che è realizzata per HBO.

La sceneggiatura della nuova versione di Scarface sarà scritta da Joel ed Ethan Coen, mentre in precedenza lo script era stato firmato da Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman e Paul Attanasio.

Luca Guadagnino si occuperà della regia del reboot che potrà contare su un team di produttori che comprende anche Dylan Clark, Scott Stiuber e Marco Marabito.

La storia è già stata al centro di alcuni progetti cinematografici tra cui il cult del 1983 diretto da Brian DePalma con star Al Pacino e Michelle Pfeiffer.

Al centro della trama c'è una storia di immigrati che sarà ambientata a Los Angeles.

Il regista italiano, dopo il successo di Chiamami col tuo nome, sta inoltre sviluppando un remake di Lord of the Flies.