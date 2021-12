Sayaka Kanda: l'attrice e cantante di Frozen morta a 35 anni

La cantante e attrice Sayaka Kanda, doppiatrice di Anna nella versione giapponese di Frozen, è morta improvvisamente il 18 dicembre 2021 a 35 anni. l'annuncio in un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale.

Il comunicato, rilasciato dall'amministratore delegato di Robe Co., Kamaichi Mitsuhisa, afferma anche che sarebbe in corso un'indagine per determinare la causa della sua morte.

L'agenzia di stampa locale Kyodo News ha riferito che Sayaka Kanda è stata trovata priva di sensi intorno all'una di notte in una pozza di sangue in uno spazio all'aperto presso l'albergo in cui alloggiava. Secondo le prime informazioni, l'attrice avrebbe fatto un volo di circa sei piani dal 22° piano, dove si trova la stanza in cui alloggiava.

La cantante sarebbe morta dopo essere stata trasportata in ospedale. La polizia sta indagando sulla sua morte trattandola come "probabile suicidio", ma non si esclude un gioco finito male.

Sayaka Kanda ha recentemente doppiato Anna nella versione doppiata in giapponese del film Disney Frozen e avrebbe dovuto apparire nell'adattamento del manga Galaxy Express 999. Al momento della sua morte, l'attrice era impegnata nel musical My Fair Lady. I produttori dello spettacolo teatrale hanno dichiarato a Kyodo News che Kanda era alle prove dello show del venerdì, ma non si è presentata alla performance del sabato.