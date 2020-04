Save With Stories, Sebastian Stan partecipa alla campagna e legge una storia ai bambini

Sebastian Stan ha aderito alla campagna Save with Stories di Save The Children e No Kid Hungry e ha letto una storia ai più piccoli.

La star del Marvel Cinematic Universe Sebastian Stan ha seguito l'esempio di Chris Evans, Brie Larson, Cobie Smulders e altri (super)eroi, scegliendo "I love you to the Moon and back" di Amelia Hepworth come racconto da leggere ai più piccoli, a sostegno dell'iniziativa organizzata per fornire cibo e beni essenziali a quelle famiglie con bambini che non possono permetterselo, specialmente durante il periodo di chiusura delle scuole.

" Grazie @savethechildren e @nokidhungry per avermi dato l'opportunità di collaborare con @SAVEWITHSTORIES. @SAVEWITHSTORIES fornisce supporto alle banche del cibo, ai chioschi ambulanti, e ai programmi comunitari di alimentazione tramite donazioni monetarie e di ogni sorta, come giocattoli educativi, libri e quaderni per gli esercizi per nutrire anche la mente, oltre che lo stomaco" ha scritto l'attore nella didascalia scritta nel post del video condiviso su Instagram.

Stan, assieme ad altri attori del MCU, ha poi fatto un'apparizione durante gli ultimi minuti dello speciale di ABC The Disney Family Singalong, andato in onda ieri sull'emittente americana, per mostrare il suo supporto a medici, infermieri e tutti coloro che sono in prima linea nella lotta contro la pandemia.