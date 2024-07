Saturnia Film Festival 2024: la settima edizione al via oggi

Prendi il via oggi, e si concluderà il 4 agosto, la settima edizione del Saturnia Film Festival, manifestazione itinerante organizzata dall'associazione culturale ARADIA PRODUCTIONS sotto la presidenza di Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande, il cui programma è stato presentato oggi nell'ambito di una conferenza stampa.

Il Saturnia Film Festival si svilupperà in cinque giorni che coinvolgeranno le piazze dei borghi più belli della Maremma trasformandole in arene a cielo aperto dove ogni sera si alterneranno le proiezioni dei lungometraggi e cortometraggi in concorso alla presenza degli ospiti, con un focus sempre rivolto a cinema emergente e territorio.

"Il nostro percorso di crescita continua cercando di coniugare sempre il gusto del pubblico con il cinema d'autore. Siamo molto orgogliosi di essere anche riusciti ad offrire ai tanti autori italiani l'opportunità di valorizzare i loro progetti attraverso il Saturnia Pitch. Anche quest'anno saranno cinque giorni intensi di cinema, emozioni e condivisione" commenta Alessandro Grande, direttore artistico di SFF.

Il programma

Il programma entra nel vivo giovedì 1 agosto presso la bellissima piazza Vittorio Veneto di Saturnia, che in serata vedrà come protagonista Barbara Ronchi, attrice tra le più acclamate del panorama cinematografico italiano che porterà al festival il suo ultimo film, Non riattaccare. Diretto da Manfredi Lucibello e presentato all'ultimo Torino Film Festival, Non riattaccare è un road movie ambientato durante la pandemia in cui Barbara Ronchi è assoluta protagonista. Al termine della proiezione Barbara Ronchi dialogherà con il pubblico, moderata dal giornalista Francesco Del Grosso. La serata prenderà il via alle ore 21.00 con la proiezione dei primi corti in concorso: Ivalu di Anders Walter, e Pipaluk K. Jørgensen, storia di una sparizione nella vasta natura della Groenlandia nominato agli Oscar 2023 e L'acquario di Gianluca Zonta che vede tra i protagonisti Giovanni Anzaldo in una storia d'amore che affronta i rischi e le possibili derive dell'uso dell'intelligenza artificiale. L'apertura del Saturnia Film Festival, dalle ore 19.00, sarà affidata ad una degustazione di prodotti del territorio.

Venerdì 2 agosto il festival si sposta a Rocchette di Fazio con il secondo film del concorso lungometraggi Another end di Piero Messina, una storia sull'amore e sul senso del distacco ambientata in un futuro prossimo. Insieme al regista, dialogherà con il pubblico anche Bruno Falanga, autore delle musiche, moderati dalla giornalista Claudia Catalli. Per il concorso cortometraggi sarà la volta di Things unheard of di Ramazan Kılıç, storia di una bambina curda che cerca di riportare il sorriso sul volto della nonna dopo che il suo televisore, la sua unica finestra sul mondo, è stato distrutto, e Dive di Aldo Iuliano, presentato all'ultimo festival di Venezia nella sezione Orizzonti, una storia sull'adolescenza che scava nei sentimenti più innocenti, brillantemente illuminata dalla fotografia di Daniele Ciprì.

Si chiudono le proiezioni del concorso lungometraggi sabato 3 agosto nella Piazza del castello di Montemerano con Gloria!, esordio alla regia di Margherita Vicario che racconta la storia di un gruppo di musiciste nella Venezia di fine '700. A presentare il film al pubblico del festival, moderata da Claudia Catalli, sarà la giovane e talentuosa Carlotta Gamba, tra le protagoniste del film. Tra i corti in concorso: Easy In, Easy Out di Giovanni Boscolo con Mirko Frezza e Antonio Bannò nei panni di due sicari per le strade di Ostia, e Lip Virgin di Shimrit Eldis, in cui la regista racconta la ricerca del primo bacio perfetto da parte di una ragazza di 13 anni.

La serata conclusiva di domenica 4 agosto si terrà presso il Resort di Saturnia Natural Destination, con la presentazione degli ultimi 3 cortometraggi in concorso: Everywhere di Franc Planas, una riflessione sulla vita e sull'importanza dei momenti da custodire; Spring Waltz, storia d'amore tra un uomo e una donna divisi da un muro che non vogliono fermarsi davanti alle barriere, diretto da Stefano Lorenzi e Clelia Catalano; The Black (re)Cat, adattamento in animazione stop motion di uno dei più celebri racconti dello scrittore Edgar Allan Poe, Il Gatto Nero, per la regia di Paolo Gaudio. La giuria composta da Paolo Orlando, (direttore di distribuzione Medusa Film), Manuela Rima (Rai Cinema), Mario Mazzetti (giornalista e critico), Mirella Cheeseman (Wildside), Alessandro Amato e Luigi Chimienti (Disparte) assegnerà i premi per i cortometraggi di questa edizione.

Gli ospiti

La serata sarà arricchita dalla presenza di ospiti illustri del mondo del cinema e dello spettacolo: Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale e attore, riceverà il Premio Saturnia Film Festival 2024 per la sua carriera in continua ascesa nel mondo del cinema; Cinzia TH Torrini, reduce dal recente successo di Sei nell'anima, biopic targato Netflix dedicato agli esordi di Gianna Nannini, che riceverà il Premio Donne nel Cinema assegnato ogni anno dal festival ad una personalità femminile di spicco del cinema italiano; Matteo Branciamore sarà invece celebrato con il Premio al Miglior Contributo Artistico, per la sua ultima sorprendente interpretazione in Enea di Pietro Castellitto. Infine sarà ospite del festival anche Darko Peric, attore serbo naturalizzato spagnolo noto soprattutto per aver vestito i panni di Helsinki nella serie culto La Casa di Carta, che racconterà la sua carriera e il suo rapporto con il nostro paese.

Parallelamente ai due concorsi, il festival ospiterà per la prima volta il Saturnia Pitch, progetto pensato per gli addetti ai lavori e nato per essere un momento di aggiornamento e crescita professionale. Saturnia Pitch si rivolge a registi e sceneggiatori in possesso di un soggetto cinematografico alla ricerca di una società di produzione per la realizzazione della loro opera filmica: un vero e proprio punto d'incontro tra creatori, produttori ed editor per due giornate di lavori arricchite anche da momenti di formazione collettiva, come masterclass sulla sceneggiatura, sulla produzione e distribuzione cinematografica tenute da professionisti del settore. Tra le società di produzione che hanno al momento confermato la loro presenza: Wildside, Dispàrte, Gaumont, Indaco, Kavac Film e Mompracen con la partecipazione di Rai Cinema Channel.

Per informazioni: www.saturniafilmfestival.it.