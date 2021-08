Saranno Famosi: stasera su Rete 4 in seconda serata il film premio Oscar diretto da Alan Parker

Stasera su Rete 4 in seconda serata tornerà in TV Saranno Famosi, il film musicale diretto da Alan Parker nel 1980 da cui è nata, due anni dopo, la serie televisiva omonima.

Torna in TV, stasera su Rete 4 alle 00:40, un vero e proprio cult, Saranno Famosi, il film diretto nel 1980 da Alan Parker, ideato e prodotto da David De Silva e scritto da Christopher Gore. Ambientato nella ormai celebre High School of Performing Arts di Manhattan, il film ha dato vita all'omonima serie televisiva, a un musical e al remake del 2009 Fame - Saranno Famosi.

Saranno famosi: una scena del film del 1980

Nell'istituto sono in corso le selezioni per i corsi del nuovo anno. Sono centinaia i ragazzi che si esibiscono davanti alla giuria in prove di canto, ballo, recitazione... ma solo pochi di loro saranno ammessi. I fortunati dovranno affrontare quattro anni di lezioni che daranno la possibilità di accedere al saggio finale.

Fra di loro ci sono Leroy Johnson (Gene Anthony Ray), ballerino in contrasto con gli insegnanti; la viziata Lisa Monroe (Laura Dean); il musicista Bruno Martelli (Lee Curreri); la determinata ballerina Coco Hernandez (Irene Cara); la timida e insicura attrice Doris Finsecker (Maureen Teefy).

Saranno famosi: Gene Anthony Ray nella scena dei provini

Saranno famosi si rivelò un successo incredibile, e non soltanto di pubblico e incassi: nel 1981 si aggiudicò un Golden Globe, un BAFTA e ben due premi Oscar grazie alla colonna sonora, realizzata da Lesley e Michael Gore, e alla canzone Fame, composta da Michael Gore e Dean Pitchford.

Nel 1982 la popolarità del film diede vita allo spin-off televisivo Saranno famosi, in onda per 6 stagioni, che riportò in scena alcuni dei personaggi già visti nella pellicola e si aggiudicò perfino un Telegatto.