Saranno famosi: da Patrick Swayze a Tom Cruise, le star che parteciparono ai provini per il film

Moltissime star di Hollywood parteciparono ai provini di Saranno famosi, un film del 1980 ideato da David De Silvae diretto da Alan Parker. Tra gli attori, allora non molto conosciuti, che parteciparono alle audizioni per ottenere una parte nel film figurano: Emilio Estevez, Tom Cruise, Patrick Swayze, Michelle Pfeiffer e Madonna.

Saranno famosi: Gene Anthony Ray nella scena dei provini

Cruise, Swayze e la Pfeiffer si sottoposero a svariati screen test e provini per ottenere dei ruoli nella pellicola di Parker. Sebbene siano stati tutti rifiutati, tutti e tre, in seguito, avrebbero i loro momenti di gloria musicale: Cruise ha recitato nel famoso video di Old Time Rock and Roll per Risky Business, oltre a recitare in Rock of Ages, Michelle Pfeiffer ha recitato in Fabulous Baker Boys e Patrick Swayze in Dirty Dancing.

Madonna partecipò ai provini di questo film e perfino a quelli dello spin-off televisivo intitolato Saranno famosi. Fortunatamente la cantante non serbò alcun rancore dopo essere stata rifiutata ed in seguito la regina del pop riuscì finalmente a collaborare con il regista Alan Parker in Evita.

Saranno famosi: una scena del film del 1980

Su Rotten Tomatoes la pellicola detiene un punteggio di approvazione dell'84% basato su 31 recensioni, con un punteggio medio di 7,21/10. Il consenso critico del sito web afferma: "Solo perché il film è un musical non significa che non sia in grado di affrontare appropriatamente delle tematiche sorprendentemente pesanti".

Roger Ebert, celebre critico cinematografico, ha elogiato Saranno famosi scrivendo nella sua recensione: "Il film è un vero capolavoro, commovente e divertente, che comprende alla perfezione che cosa significa essere adolescenti. Dalla pellicola traspare una sensibilità per la vita reale delle persone reali che ormai è una caratteristica rara nelle produzioni di Hollywood".