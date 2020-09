Sarah Snook sarà la star di Persuasione, tratto dal romanzo di Jane Austen

Sarah Snook è stata scelta come protagonista di Persuasion, adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Jane Austen.

L'attrice è attualmente tra le star dell'acclamata serie Succession e prossimamente apparirà anche in Pieces of a Woman, film che ha permesso a Vanessa Kirby di conquistare alla Mostra del Cinema di Venezia la Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile.

Il progetto sarà prodotto da Searchlight Pictures e sarà diretto da Mahalia Belo. Il libro, pubblicato nel 1817, dopo la morte di Jane Austen, racconta la storia di Anne Elliot. In Persuasione si segue quello che accade a una ventisettenne la cui famiglia deve trasferirsi per limitare le proprie spese, affittando la propria casa a un ammiraglio e sua moglie. Il fratello della donna, un capitano della Marina, era fidanzato con Anne Elliot (Sarah Snook), ma non si sono visti per sette anni.

La sceneggiatura sarà firmata da Jessica Swale, già autrice di Summerland.

La BBC co-finanzierà il progetto in collaborazione con Monumental Pictures.

Persuasion è stato adattato più volte per il piccolo schermo e la versione più recente, realizzata nel 2007, aveva come star Sally Hawkins e Rupert Penry-Jones.