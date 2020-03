Sarah Michelle Gellar, Selma Blair e Shannen Doherty: in una foto la reunion delle star anni '90

Sarah Michelle Gellar insieme a Selma Blair e Shannen Doherty hanno condiviso una serie di foto su Instagram dopo aver pranzato Insieme. Gli scatti delle tre amiche hanno fatto emozionare tutti i loro fan.

Tre attrici unite da una profonda amicizia e tanta solidarietà, Sarah Michelle Gellar, Selma Blair e Shannen Doherty hanno pranzato insieme in un ristorante del centro di Los Angeles. Dopo, per la gioia dei fan, hanno condiviso una serie di foto su Instagram. "Orgogliosa di annunciare la nostra squadra di bob a 3 per Battle Of The Network All-stars. Augurateci ogni bene!", ha scritto scherzando Sarah Michelle riferendosi al programma che vede le star della ABC, CBS ed NBC gareggiare in una serie di eventi sportivi.

Selma Blair ha ripostato la foto sul suo profilo scrivendo "Le amo. Noi ridiamo. PS.....E la più ricca ha pagato".Gellar ha scherzato nei commenti "stiamo lanciando una nuova serie Brenda, Buffy and Zoe" riferendosi ai personaggi che le hanno rese celebri in Beverly Hills, 90210, Buffy - L'ammazzavampiri e Zoe, Duncan, Jack & Jane, la serie con Selma Blair andata in onda sulla WB.

Sarah Michelle Gellar non perde mai l'occasione di mostrare il suo sostegno alle due amiche affette da problemi di salute. Selma Blair soffre di sclerosi multipla mentre Shannen Doherty sta combattendo contro una tumore al seno che sperava di avere sconfitto.