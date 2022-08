Sarah Michelle Gellar su Robin Williams: "Ho preso una pausa dalla recitazione dopo la sua morte"

Sarah Michelle Gellar ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione dopo la scomparsa di Robin Williams: la star si è temporaneamente allontanata da Hollywood dopo la morte del suo co-protagonista della sit-com chiamata The Crazy Ones al fine di riflettere ed elaborare il lutto che ha cambiato per sempre la sua vita.

"Ho lavorato per tutta la vita. Quando ho messo al mondo i miei figli, ed è stato subito dopo la morte di Robin, c'erano così tante cose da fare nella mia vita e ho semplicemente detto: 'Ho bisogno di prendermi una pausa'", ha spiegato Sarah Michelle alla rivista People.

"Avevo bisogno di essere presente per questi primi anni formativi della vita dei miei figli", ha aggiunto l'attrice. "Avevo bisogno di quella pausa per essere il genitore che volevo essere". La star ha due figli che condivide con il marito Freddie Prinze Jr.: Charlotte Grace (12) e Rocky James (9).

Ora che i suoi figli sono più grandi, la Gellar ha trovato l'occasione giusta per tornare a recitare con un ruolo nella serie Wolf Pack. Sarah Michelle e Robin hanno lavorato alla sitcom della CBS tra il 2013 e il 2014: lo show di David E. Kelley è andato in onda per una stagione ed è stato l'ultimo ruolo televisivo di Robin.