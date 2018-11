Sarah Michelle Gellar, le foto in lingerie scatenano polemiche nel giorno del Ringraziamento: ecco perché

Sarah Michelle Gellar ha dovuto chiedere scusa per aver condiviso online alcune foto che la ritraggono in biancheria a causa delle dure critiche ricevute sui social dai suoi follower su Instagram che hanno considerato il post offensivo.

La star di Buffy - L'ammazzavampiri aveva pubblicato alcuni scatti realizzati da un fotografo professionista e che la ritraggono in biancheria intima, accompagnati dalla didascalia: "Appenderò queste immagini in giro per tutta la mia casa per ricordarmi di non esagerare Giovedì in occasione del Ringraziamento".

Online Sarah è stata poi criticata e in molti hanno sottolineato che l'idea di doversi limitare nel magiare pur di rimanere magri è un pensiero pericoloso e in grado di causare danni nella mente di molte persone, tra cui anche le celebrità. Alcune persone inoltre l'hanno accusata di aver criticato implicitamente le persone grasse.

La star ha quindi voluto chiedere scusa per ogni possibile incomprensione: "Amo il Giorno del Ringraziamento e sfortunatamente i miei occhi sono più grandi rispetto al mio stomaco, avendo quindi la tendenza a mangiare così tanto da sentirmi male. Si trattava di un modo scherzoso per ricordarmi di non farlo. Sono terribilmente dispiaciuta che le persone si siano offese al mio tentativo di essere spiritosa. Chiunque mi conosca sa che non direi mai a nessuno che deve vergognarsi. Sostengo tutte le persone".