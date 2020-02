Sarah Michelle Gellar: "Cruel Intentions è il film preferito dei miei bambini"

Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr hanno parlato dei film preferiti dei loro figli. Il vincitore? Cruel Intentions, la celebre pellicola cult del 1999 diretta da Roger Kumbleare. Durante un'intervista a Entertainment Tonight, i due hanno dichiarato i gusti dei piccoli Charlotte, 10 anni, e Rocky, 7 anni.

"Loro amano Cruel Intentions, glielo facciamo vedere sempre, è uno dei loro preferiti. Non eravamo nel cast di Non aprite quella porta, ma glielo facciamo vedere comunque." Ovviamente i commenti della coppia sono altamente sarcastici, visto che il thriller del 1999 è stato all'epoca vietato ai minori di 17 anni nelle sale americane. Ma non solo, perché ai bimbi vengono mostrate anche diverse scene di Buffy per un motivo ben preciso, spiegato dal papà.

Sarah Michelle Gellar nell'episodio If You Ever Want a French Lesson di Ringer

Nelle loro carriere, Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. hanno condiviso lo schermo in poche occasioni, tra cui So cosa hai fatto (1997), Scooby Doo (2002) e una comparsata in Kiss Me (1999). Su questa comparsata, Sarah ha dichiarato: "Sono stata fantastica in Kiss Me, non è il mio lavoro migliore, ma io la tengo in considerazione. Abbiamo lavorato spesso insieme in coppia, non avremmo voluto in verità, ma è successo." La coppia, che si è sposata nel 2002, si riunirà in occasione della campagna pubblicitaria di un detersivo per lavastoviglie, non esattamente sul set di un film.