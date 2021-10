Sarah Jessica Parker, il tenero post d'auguri al figlio: "È un compleanno agrodolce" (FOTO)

Sarah Jessica Parker ha condiviso su Instagram una foto di suo figlio James Wilkie per fargli auguri di compleanno. L'attrice di Sex and the City ha quindi lasciato emergere tutta la malinconia che ha caratterizzato questa giornata che lei stessa ha definito "agrodolce", poiché vissuta per la prima volta lontana dal ragazzo, il quale ha appena iniziato la sua avventura al college.

Chi segue Sarah Jessica Parker su Instagram sa bene quanto l'attrice statunitense ami condividere foto particolari, in cui sono i dettagli a dominare la scena, accompagnati da didascalie spesso ermetiche e dai toni nostalgici. Ebbene, anche nella giornata di ieri, quando cioè suo figlio James Wilkie ha compiuto 19 anni, Parker ha pubblicato un post d'auguri intriso di tenerezza e malinconia: possiamo quindi vedere il viso del ragazzo con lo sguardo rivolto verso il basso, quasi intimidito. È uno scatto di profilo, ravvicinato, con una messa a fuoco decentrata che lo rende molto artistico.

Nella didascalia del post, invece, leggiamo un messaggio poetico, scandito da una punteggiatura quasi telegrammatica: "Ha 19 anni. Oggi. Non si sveglia con noi. Lui è nella sua vita. Lontano. Nei suoi studi. In mezzo a nuovi amici. C'è così tanto da dire". Secondo la sua pagina Instagram, attualmente James Wilkie sta studiando alla Brown University, che non è troppo lontana da New York, ma Parker ripensa ancora con nostalgia ai vecchi tempi, mentre lo guarda spiegare le ali. Ha quindi aggiunto: "Nuovi adulti che creano ricordi indelebili. Aprendo i suoi occhi ancora giovani. Nuovi pensieri. Nuovi libri. Mattini nuovi e diversi. Questo è agrodolce. Non stare con lui. Per augurargli il più felice dei compleanni. Il nostro Scorpione. Il nostro bambino di ottobre. Il nostro JW. Buon compleanno. Palloncini. Candele. Sperando che ogni tuo desiderio si avveri. Mamma".

Insomma, un post pieno di tenerezza che colpisce tutti coloro che hanno già vissuto questa fase della genitorialità in cui i figli crescono e lasciano il "nido". Ricordiamo che Sarah Jessica Parker è anche madre di due gemelli dodicenni, Marion e Tabitha, che cresce con il marito Matthew Broderick.