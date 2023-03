Sarah Ferguson si sente libera dopo la morte della regina: "Ora posso dire cosa voglio senza timore"

Sarah Ferguson, da anni sotto i riflettori e tra i volti più ricercati dai media, ha deciso di parlare e raccontare la sua storia definendosi libera dalla preoccupazione di poter ferire qualcuno con le sue parole e i suoi pensieri. La sua situazione sarebbe cambiate, in base alle sue dichiarazioni, dopo la morte di Elisabetta II.

"Mi sento libera. E' come se non avessi più quelle catene mentali che bloccano il mio cervello", ha dichiarato Sarah Ferguson, duchessa di York, a Good Morning America, aggiungendo poi: "Non so se sia la morte della regina a farmi pensare di poter dire apertamente tutto quello che voglio senza dovermi preoccuparmi di offendere qualcuno".

Il secondo romanzo della duchessa da poco pubblicato, A Most Intriguing Lady, è una storia d'amore di finzione che ha come protagonista Lady Mary, donna vittoriana di giorno e investigatrice dilettante di notte. "Lady Mary sono io. È una parte di me", ha dichiarato la Ferguson. "Penso che nella vita non siano solo l'istituzione reale e la monarchia, è tutta la burocrazia che cerca di spingere questa rossa a conformarsi."

Nonostante le sue parole, Sarah Ferguson ha inoltre affermato con forza di credere ancora nella "istituzione assoluta e inequivocabile della monarchia". "Sostengo in modo assoluto il re e la regina consorte... li conosco da sempre", ha infatti dichiarato riferendosi al re Carlo III, la cui incoronazione avrà luogo il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster, e sua moglie Camilla, la regina consorte.

La duchessa, che ha divorziato dal principe Andrea nel 1996, ha inoltre confessato di non essere sicura della sua presenza all'incoronazione poiché non è certa che arriverà un invito. Sarah ha poi voluto lodare i figli di Carlo e Lady Diana, William e Harry, definiti due "ragazzi davvero speciali" di cui la stessa Diana sarebbe "molto orgogliosa".

La Ferguson si è poi detta "entusiasta" nel vedere i cambiamenti di Harry in seguito alla scelta di allontanarsi dalla famiglia reale insieme a sua moglie, Meghan Markle. "Quello di cui sono entusiasta è vedere Harry così felice", ha spiegato. "Ha questa adorabile moglie e ha dei bellissimi bambini e sono felice per lui per questo. Merita di essere amato".

Come riportato da Good Morning America, Sarah Ferguson si è soffermata a parlare anche del suo ex marito e del loro rapporto: "Ci siamo sempre stati l'uno per l'altra. Quando in passato ho attraversato dei momenti davvero brutti, lui è rimasto al mio fianco. E' veramente molto gentile ed è davvero un buon nonno".

Prima di concludere, la duchessa ha ricordato la regina Elisabetta: "La cosa più incredibile di sua maestà era che ascoltava. Era davvero il mio idolo. Ora i suoi cani sono con me e quando usciamo abbaiano in aria e in quel momento penso che la regina sia con me".