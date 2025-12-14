Sarà Sanremo stasera su Rai 1, anticipazioni: finale Nuove Proposte e i 30 Big pronti a scoprire le carte

Stasera domenica 14 dicembre, in prima serata su Rai 1, dal Teatro del Casinò di Sanremo, subito dopo Affari tuoi va in onda Sarà Sanremo, lo show che rappresenta un momento cruciale verso 76° Festival di Sanremo. Alla guida della serata Carlo Conti, direttore artistico del Festival, affiancato da Gianluca Gazzoli, volto di riferimento del percorso di Sanremo Giovani, andato in onda nelle settimane passate su Rai 2.

Sarà Sanremo: la serata che definisce il Festival

Sarà Sanremo definirà il cast completo di Sanremo 2026 questa sera infatti i sei finalisti di Sanremo Giovani si esibiranno live, due di loro conquisteranno il pass che gli permetterà di realizzare il sogno: esibirsi sul Palco dell'Ariston nella sezione Nuove proposte.

La Commissione musicale, composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, insieme ai "giurati dietro le quinte" Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento, valuterà le performance e decreterà i due vincitori. Questi i giovani artisti che si giocano l'accesso diretto a Sanremo 2026:

Angelica Bove - Mattone

- Mattone Antonia - Luoghi perduti

- Luoghi perduti Nicolò Filippucci - Laguna

- Laguna Seltsam - Scusa mamma

- Scusa mamma Senza Cri - Spiagge

- Spiagge Welo - Emigrato

I finalisti di Sanremo Giovani

Area Sanremo: i dieci finalisti

Durissima anche la selezione di Area Sanremo: da oltre 500 candidati, solo due artisti saliranno sul palco dell'Ariston. I nomi ancora in corsa sono:

Albe

Matteo Alieno

Enula

Andrea Heros

Matsby

Mazzariello

Selmi

Solø

Soniko, Blind & El Ma

Tomasi

Come seguire Sarà Sanremo

Lo show musicale va in onda su Rai 1 domenica 14 dicembre 2025, a partire dalle 21:30. Sarà Sanremo è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand. La serata sarà trasmessa anche in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Manila Nazzaro, Giorgiana Cristalli e Julian Borghesano.