Saoirse Ronan, Sam Rockwell e David Oyelowo star di un nuovo thriller

Saoirse Ronan sarà protagonista accanto a Sam Rockwell e David Oyelowo di un nuovo thriller prodotto da Searchlight Pictures.

Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale, tuttavia online sono emersi i primi dettagli della trama e dei personaggi al centro del racconto.

Il regista Tom George (This Country) sarà impegnato dietro la macchina da presa, mentre la sceneggiatura è firmata da Mark Chappell.

La storia sarà ambientata negli anni '50 nella città di Londra, dove un disperato produttore hollywoodiano cerca di trasformare un popolare spettacolo in scena nella West End in un film. Quando i membri della produzione iniziano a venire uccisi, l'ispettore Stoppard (Sam Rockwell) e l'incredibilmente zelante collega, da poco arrivata nella polizia, Constable Stalker (Saoirse Ronan) si ritrovano in mezzo a un'indagine che coinvolge il mondo glamour del teatro londinese e il lato oscuro della città.

Per ora non è stato deciso quando inizieranno le riprese del film che verrà prodotto anche da Damian Jones (Iron Lady).

La nominata ai premi Oscar Saoirse Ronan ritornerà prossimamente sul grande schermo con il film Ammonite, presentato anche alla Festa del Cinema di Roma, di cui è star accanto a Kate Winslet.