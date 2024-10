Saoirse Ronan: "Nel mio futuro non penso ci sia un film Marvel"

Saoirse Ronan ha svelato che non pensa ci sia nel suo futuro un ruolo nel MCU, aggiungendo poi di essere interessata a un'altra saga.

L'attrice, recentemente star di The Outrun, ha affrontato la questione durante un recente episodio del podcast Happy Sad Confused, condotto da Josh Horowitz.

Il coinvolgimento nel MCU

Il giornalista ha infatti chiesto se fossero vere le indiscrezioni secondo le quali la Marvel l'avrebbe voluta nella parte di Yelena Belova in Black Widow, poi affidata a Florence Pugh.

Saoirse Ronan ha quindi chiesto: "Come ne hai sentito parlare?". Horowitz ha così considerato la domanda come una conferma che le fosse stato offerto il ruolo, chiedendole poi la sua opinione sui film tratti dai fumetti. L'attrice ha ammesso: "Non riesco a vedermi recitare nei film Marvel... Non ci riesco... No, preferirei essere coinvolta nella saga di Bond".

Saoirse ha tuttavia voluto chiarire: "Non c'è niente di sbagliato con la Marvel e penso che abbiano realizzato dei film brillanti. Voglio realizzare dei grandi film. Sono al punto in cui ho fatto... Amo girare film indipendenti, dico davvero, ma sapere - specialmente in questa situazione in cui ci troviamo nel settore cinematografico - che un film sarà visto è un tale lusso".

La giovane star ha ribadito che sarebbe interessata, ad esempio, anche a un progetto in stile Barbie, oltre a confermare il suo interesse per i musical.

Yelena nel MCU

Florence Pugh ha interpretato la parte di Yelena, la sorella adottiva di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) in Black Widow e ha poi ripreso il ruolo in occasione della serie Hawkeye. Il personaggio sarà inoltre tra i protagonisti di Thunderbolts, il film Marvel in arrivo nelle sale il 2 maggio 2025 in cui la giovane farà parte di un inedito team che comprende anche Bucky Barnes, uno dei personaggi più amati del MCU che ha il volto di Sebastian Stan.