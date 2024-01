Santi Francesi: Il testo e la spiegazione de L'amore in bocca, la loro canzone a Sanremo 2024

I Santi Francesi debutteranno a Sanremo 2024 con il brano L'amore in bocca. Il gruppo di Torino è arrivato sul palco dell'Ariston grazie al pass ottenuto durante Sanremo Giovani. In precedenza il duo si era fatto conoscere con la vittoria a X Factor 2022. Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese hanno annunciato che nella serata delle cover duetteranno con Skin sulle note di Hallelujah di Leonard Cohen.

Testo di L'amore in bocca

Mi hai lasciato con l'amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l'amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l'amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l'amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l'amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l'amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò Mi hai lasciato con l'amore in bocca

(Mi hai lasciato con l'amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l'amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia

Spiegazione

Il testo de L'amore in bocca riflette profonde emozioni di tristezza, abbandono e nostalgia per un amore perduto dopo un incontro fugace che ha lasciato l'amaro in bocca.

L'autore immagina di abbandonare indietro parti di sé mentre cerca di seguire un legame, rappresentato dal filo di lana, che lo collega al passato e all'amore che sembra perduto ma che forse rivedrà in vari modi: come un ricordo sfocato, un porto sicuro del passato e un mare che ha perso la sua forza. E, probabilmente, ci sarà una seconda opportunità, perchè la sua luce continua a brillare, anche se a volte questa luce può essere dolorosa.