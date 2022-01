Santa Clause: Elizabeth Mitchell nel cast della serie sequel

Santa Clause, la nuova miniserie prodotta per Disney+, avrà tra i suoi protagonisti anche Elizabeth Mitchell.

L'attrice affiancherà sul set il protagonista Tim Allen riprendendo il ruolo avuto in due sequel della storia ambientata nel magico mondo del Polo Nord e dall'atmosfera natalizia.

Elizabeth Mitchell avrà la parte di Carol, ovvero Mrs. Claus, che ha sposato Scott Calvin, il protagonista di Santa Clause interpretato da Tim Allen, che collaborerà nuovamente con Jack Burditt, il creatore della sitcom Last Man Standing, che ne sarà produttore esecutivo e showrunner.

L'attrice è apparsa per la prima volta nei film in occasione di Che fine ha fatto Santa Clause? ed è poi tornata nel cast di Santa Clause è nei guai, lungometraggio che mostrava Babbo Natale alle prese con Jack Frost, personaggio affidato a Martin Short.

La miniserie The Santa Clause racconterà quello che accade quando Scott Calvin, interpretato da Tim Allen, sta per compiere 65 anni e si rende conto che non può continuare a essere Babbo Natale per sempre. L'uomo sta iniziando ad avere difficoltà nel gestire gli impegni e ha una famiglia che potrebbe trarre beneficio da una vita nel mondo normale, specialmente considerando che i suoi due figli sono cresciuti al Polo Nord. Con molti elfi, bambini e una famiglia da soddisfare, Scott cerca un sostituto adatto mentre prepara la sua famiglia per una nuova avventura a sud del Polo.

Lo sceneggiatore e produttore Kevin Hench sarà produttore esecutivo della nuova serie in collaborazione con i manager di Allen, Richard Baker e Rick Messina.

Le riprese della serie si svolgeranno a partire da marzo nella città di Los Angeles.