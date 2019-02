Sanremo Young 2019: Mahmood e John Travolta ospiti della prima puntata in onda stasera!

Marica Lancellotti

Sanremo Young, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici, parte stasera con la prima puntata, in onda su Rai1 all 21:25, ma soprattutto con due superospiti come Mahmood e John Travolta, che affiancherà la Clerici alla conduzione per l'intera serata.

Il format vedrà come concorrenti 20 cantanti giovanissimi, con età compresa tra i 14 e i 17 anni, che si sfideranno a colpi di grandi successi. Alla fine della prima puntata saranno solo 10 a rimanere in gara. Nelle serate successive i giovani cantanti si esibiranno singolarmente, in gruppo e avranno la possibilità di duettare con ospiti famosi. Ecco l'elenco completo dei concorrenti:

Antonio Vaglica

Aurora

Beatrice Zoco

Clara Palmeri

Eden

Giovanna Camastra

Giovanna Perna

Giuseppe Ciccarese

Halien

Ilenia Cafagno

Kimono

Laura

Leo Bono

Luigi Cascio

Marco Vinci

Maria Grazia Aschei

Maxi Urban

Michele Braganti

Tecla Insolia

Leo Cabid

A giudicare gli aspiranti artisti in questa prima puntata ci sarà solo una giuria, denominata come l'Academy di Sanremo Young, composta da: Enrico Ruggeri, Belen Rodriguez, Rita Pavone, Noemi, Rocco Hunt, Amanda Lear, Baby K, Shel Shapiro, Maurizio Vandelli, Angelo Baiguini e Giovanni Vernia. Toccherà a loro votare per stabilire quali saranno i 10 talenti in erba a dover già lasciare il programma. La classifica delle serate successive sarà stilata in base alle preferenze espresse dall'Academy combinate a quelle del Televoto. Pur se ci sarà fino all'ultimo il modo di ribaltare il risultato: previsto anche per l'edizione 2019 lo Showdown, la possiblità per l'ospite d'onore (che sarà scelto tra i personaggi che più di altri hanno segnato il Festival di Sanremo) di salvare uno o più concorrenti a rischio eliminazione. Il vincitore o la vincitrice di quest'edizione di Sanremo Young riceverà come premio la possibilità di partecipare al prossimo Sanremo Giovani.