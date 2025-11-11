Sanremo Giovani, stasera su Rai 2 parte la sfida per conquistare l'Ariston: conduttore, tappe e concorrenti

Sanremo Giovani riparte oggi, martedì 11 novembre in seconda serata, con un format snello e super competitivo. Quattro eliminatorie, una semifinale e una finalissima che deciderà chi conquisterà l'Ariston a febbraio. Dalle 22.35 su Rai 2 (e RaiPlay), lo show condotto da Gianluca Gazzoli riaccende il talent scouting targato Rai con 24 voci selezionate tra centinaia di candidati.

Sanremo Giovani, tutte le novità della nuova edizione

La corsa di Sanremo Giovani si sviluppa in cinque appuntamenti consecutivi. Le prime quattro puntate, fino a martedì 2 dicembre, prevedono duelli diretti tra coppie di artisti: ritmo alto, poche chiacchiere e attenzione alla resa live dei brani. I vincitori, poi, accederanno alla serata del 9 dicembre, una semifinale a dodici che scremerà la line‑up verso l'ultimo atto.

Il 14 dicembre, dal Teatro del Casinò, Sarà Sanremo chiuderà il cerchio e designerà i due nomi che entreranno ufficialmente nel cast del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2026, insieme ai due giovani provenienti da Area Sanremo. L'idea è valorizzare la canzone prima dell'hype televisivo: focus quindi sulla melodia, l'identità e la personalità scenica, che pesano tanto quanto il curriculum.

I concorrenti della prima puntata e la giuria

La prima puntata mette subito in campo sei profili diversi per stile, linguaggi e background musicale: Antonia, cmqmartina, Joseph, La Messa, Renato D'Amico e Xhovana. Sei generi, sei storie e una sola certezza: il palco sarà il banco di prova più severo. C'è chi arriva dal circuito dei talent, chi dal mondo indie, chi si è formato sui social o nei piccoli club. È il primo assaggio di una rosa che spazia dall'urban all'elettronica e la nuova canzone d'autore, con contaminazioni che raccontano quanto variegata sia oggi la scena emergente italiana.

A valutare i brani c'è la Commissione Musicale guidata da Carlo Conti, affiancato da Claudio Fasulo e da una squadra di volti della radio e della tv (Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia). Un mix pensato per incrociare competenze editoriali e sensibilità radiofonica, con l'obiettivo di trovare pezzi forti da palinsesto e da playlist.

Dove e quando vedere Sanremo Giovani

L'appuntamento è fissato ogni martedì in seconda serata su Rai 2. Oggi si parte alle 22.35 in diretta, in live streaming e on demand su RaiPlay. La cronaca in tempo reale verrà fatta anche su Rai Radio2 in simulcast, per chi preferisce il solo ascolto alla visione. Un consiglio? Segnatevi le date dei prossimi appuntamenti di Sanremo Giovani così da arrivare preparati alla scelta dei due che approderanno all'Ariston: 11, 18 e 25 novembre, 2 dicembre per le eliminatorie, 9 dicembre la semifinale e infine il 14 dicembre la finalissima dal Casinò di Sanremo.