Sanremo Giovani: ecco chi sono gli 8 finalisti

Ieri sera su Rai 2, in seconda serata, è andata in onda la semifinale di Sanremo Giovani che ha decretato quali saranno gli 8 cantanti che accederanno alla finale del 18 dicembre.

Si dovrà attendere il prossimo 18 dicembre per la finale di Sanremo giovani (in onda su Rai 1 in prima serata). Nel frattempo, nella serata di martedì 10, la semifinale ha decretato chi sono gli 8 cantanti finalisti che possono ancora sognare il Teatro Ariston.

Da Mew a Lil Jolie: chi sono i finalisti di Sanremo Giovani

Lo show è stato trasmesso dopo la puntata di Belve su Rai 2 e nel corso della notte ha eletto i finalisti che accedono alla serata del prossimo 18 dicembre. Tra gli 8 cantanti, pochi gli esordienti e molti gli artisti che si sono già fatti conoscere nei talent presenti in tv. Grande conferma per Mew - ex volto di Amici di Maria de Filippi - che convince per la sua grinta e per un'ottima presenza scenica. Si guadagna la finale con il brano di Oh, my God.

Anche Alex Wyse ha la possibilità di sognare il suo primo Sanremo. Nome d'arte per Alessandro Rina, dopo il diploma alla BIMM di Londra nel 2021 ha conquistato un banco nella scuola di Amici ed è stato seguito da Lorella Cuccarini. Il suo primo EP, Non siamo soli, ha debuttato al primo posto della classifica FIMI. A Sanremo Giovani ha portato Rockstar.

Angelica Bove, a Sanremo Giovani passando da X Factor: chi è la cantante

E ancora Vale LP, pseudonimo di Valentina Sanseverino, che porta un brano con forti riferimenti alla cultura popolare. Canta in coppia con Lil Jolie, nome d'arte per Angelica Ciancio, già vista nell'edizione numero 23 di Amici.

Entrambe cercano di arrivare sul palco dell'Ariston con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore.

E grande conferma anche per Angelica Bove. Ha 21 anni e ha cominciato a pubblicare cover di grandi successi su TikTok. Nel 2023 ha partecipato a X Factor nella squadra di Ambra Angiolini. Da lì il suo percorso nel mondo della musica non si è più fermato. A Sanremo Giovani presenta La nostra malinconia.

Tra i finalisti c'è anche Selmi. Con il sogno di diventare un cantautore, è del 2022 il suo primo brano originale, mentre nel 2023 arriva a X Factor. Nei primi mesi del 2024 pubblica l'EP Perderci Nell'Attimo. A Sanremo Giovani presenta: Forse per sempre.

Con lui c'è anche Settembre, favorito fin dalle prime battute. Giovane cantautore classe 2001, noto solo con il suo cognome, spera di volare al Festival di Sanremo grazie al brano Vertebre. Il pubblico lo ha conosciuto nel corso della 17° edizione di X Factor.

A questi sei si aggiungono Maria Tomba, anche lei ex di X Factor (nella squadra di Fedez), ed Etra, provnienti da Area Sanremo.