Angelica Bove, a Sanremo Giovani passando da X Factor: chi è la cantante

La semifinale di Sanremo Giovani andrà in onda stasera su Rai 2 subito dopo Belve e, tra i talenti in gara, vedrà anche Angelica Bove. Già conosciuta sui social - soprattutto su TikTok -, la sua voce è stata apprezzata in TV nell'edizione del 2023 di X Factor. Ora, la giovane artista tenta un'altra strada per imporre il suo talento nell'attuale panorama musicale.

Da TikTok a Sanremo Giovani: chi è Angelica Bove

Angelica Bove nasce a Roma nel 2003 e, fin da piccola, ha sempre rincorso il sogno della musica. Ha ammesso di non aver mai studiato canto in nessuna scuola e di aver imparato tutto da sola. Il trampolino di lancio? Su TikTok si è "fatta le ossa" dove ha cominciato a cantare cover di artisti famosi. Tanto da accumulare 350mila follower.

Poi arriva a X Factor nel 2023 dove stupisce tutti con la reinterpretazione de La notte di Arisa. Viene seguita da Ambra Angolini che sulla sua estensione vocale riesce a plasmare una buona avventura dentro il talent. Lascia la competizione in semifinale ma, nonostante la sconfitta, continua a credere nel suo sogno. Così arriva a Sanremo Giovani con il brano La nostra malinconia.

La vita privata di Angelica Bove è stata segnata dalla perdita di entrambi i genitori poco prima che compisse 20 anni. Un'esperienza che ha segnato la sua vita e, di conseguenza, anche la sua carriera da cantante. Infatti, la scelta del brano presentato a Sanremo Giovani nasce proprio da questa profonda sofferenza e dalla passione per la musica che è stata in grado di lenire il dolore.