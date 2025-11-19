Sanremo Giovani: da Amici a X Factor: chi sono i tre semifinalisti della seconda puntata

Sei artisti si sono sfidati in duelli diretti nello storico centro di produzione Rai di via Asiago 10, alla fine la giuria ha scelto i tre nuovi semifinalisti che raggiungono Antonia, La Messa e Cmqmartina nella corsa a Sanremo 2025.

La corsa verso il Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo! Ieri sera, martedì 18 novembre, si è svolta la seconda puntata eliminatoria di Sanremo Giovani, un appuntamento carico di tensione e talento che ha visto altri tre artisti guadagnarsi un posto in semifinale. Dalla storica Sala A di Via Asiago, si sono sfidati sei giovani promettenti, ma solo tre hanno convinto la Commissione Musicale.

I vincitori della serata

Nella trasmissione, legata alla kermesse sanremese e condotta da Carlo Conti, si sono esibiti sei artisti in gara tra loro attraverso tre duelli diretti, alla fine la giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha decretato i secondi tre semifinalisti ufficiali di questa edizione.

Angelica Bove (Mattone) vince contro Amsi (Pizza Americana)

Soap (Buona vita) vince contro Disco Club Paradiso (Mademoiselle)

Nicolò Filippucci (Laguna) vince contro Lea Gavino (Amico lontano)

Chi sono i tre semifinalisti di Sanremo Giovani

Angelica Bove: Classe 2003, Angelica si è fatta conoscere grazie alle sue cover virali su TikTok, fino a tentare l'ingresso a X Factor nel 2023. Nel 2024 è arrivata in finale a Sanremo Giovani con La Nostra Malinconia, senza però accedere al Festival. Oggi torna con maggiore consapevolezza artistica e conquista il pubblico con il brano Mattone.

Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap

Sophie Ottone, in arte Soap: è nata nel 2005 a Roma e cresciuta a Latina. Non arriva dai talent show, ma da un percorso indipendente costruito tra singoli, un'estetica visiva forte e l'EP Pas Facile. Le sue radici tra Italia e Algeria francofona influenzano il suo stile bilingue italiano/francese, che ha portato sul palco con il brano Buona Vita.

Nicolò Filippucci: Perugino classe 2006, Nicolò ha iniziato la sua formazione musicale da giovanissimo, studiando chitarra e cantando nel coro del Conservatorio Morlacchi. Il grande pubblico lo ha conosciuto ad Amici 24, dove ha conquistato l'accesso al Serale. Con Laguna ottiene uno dei pass più attesi della serata, confermando il suo potenziale crescente.

I vincitori della prima puntata eliminatoria del 12 novembre, che hanno già staccato il biglietto per la semifinale del 10 dicembre, sono stati:

Antonia

La Messa

Cmqmartina

I prossimi appuntamenti

Il percorso di Sanremo Giovani 2026 prosegue mercoledì 26 novembre con la terza puntata eliminatoria, in onda in seconda serata su Rai 2 subito dopo Belve, con la conduzione di Gianluca Gazzoli. La quarta puntata eliminatoria è prevista per mercoledì 3 dicembre, seguita dalla semifinale in onda mercoledì 10 dicembre.

Il percorso si concluderà giovedì 18 dicembre, quando Rai 1 trasmetterà in prima serata la Finale - Sarà Sanremo. Al termine delle quattro puntate dedicate alle selezioni resteranno dodici artisti, che nella finale verranno ulteriormente ridotti a sei, i quali si contenderanno l'accesso al prossimo Festival di Sanremo.