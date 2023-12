Sanremo Giovani 2023 con Amadeus stasera su Rai 1: I dodici finalisti, la scaletta e il regolamento

Stasera durante Sanremo Giovani 2023 conosceremo i nomi dei dei giovani che a febbraio saliranno sul palco dell'Ariston: Ecco i cantanti in gara, la scaletta e il regolamento

Stasera, 19 dicembre alle 21:30, in diretta su Rai 1, Amadeus condurrà la finale di Sanremo Giovani. I primi tre classificati si uniranno ai 27 big annunciati dal direttore artistico alcune settimane fa. Ecco gli artisti che ascolteremo questa sera e il regolamento della kermesse.

I Finalisti di Sanremo Giovani e Anteprima Big del 2024

Come di consueto durante Sanremo Giovani ascolteremo i dodici finalisti della competizione e saranno svelati i titoli delle canzoni che i 27 big annunciati da Amadeus canteranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024.

Durante la presentazione, sarà trasmessa anche una breve clip che ripercorrerà la carriera degli artisti, sia dei veterani come Fiorella Mannoia, che dei giovani esordienti come Angelina Mango.

Ospiti Speciali e Performance Esclusiva

Oltre a tutti i big del prossimo Festival, saranno ospiti della serata le conduttrici del PrimaFestival Paola & Chiara insieme ai loro 'inviati speciali', i due TikToker Mattia Stanga e Daniele Cabras. In anteprima esclusiva, a Sanremo Giovani 2023, Paola & Chiara si esibiranno in una speciale performance per presentare il nuovo singolo "Solo mai".

Scaletta dei Finalisti (Ordine Alfabetico)

I partecipanti a Sanremo Giovani si esibiranno live dal Teatro del Casinò di Sanremo, accompagnati da una band di otto elementi.

Bnkr44: Effetti speciali

Clara: Boulevard

Dipinto: Criminali

Fellow: Alieno

Grenbaud: Mama

Jacopo Sol: Cose che non sai

Lor3n: Fiore d'inverno

Nausica: Favole

Omini: Mare forza 9oi

Santi francesi: Occhi tristi

Tancredi: Perle

Vale LP: Stronza

Selezione per Sanremo 2024

I tre artisti che approderanno a Sanremo 2024, coronando il loro sogno, saranno votati da Amadeus e dalla Commissione Musicale, ciascuno con un peso del 50%. Saranno loro i giudici e gli arbitri di questa competizione, che vede schierati stelle del piccolo schermo, come Clara di Mare Fuori, ex concorrenti di Amici, come Tancredi, e i Santi francesi, vincitori di X-Factor 2022.

Dove Guardare e Ascoltare Sanremo Giovani

Sanremo Giovani sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 21:30, la gara canora si potrà vedere in live streaming su RaiPlay, dove sono disponibili le interviste ai partecipanti. Per Rai Radio2, il commento radiofonico della serata, dalla sala D di via Asiago, sarà a cura di La Mario e Giorgiana Cristalli.