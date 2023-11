Sanremo 2024, chi sono le co-conduttrici e i co-conduttori: l'annuncio con sorpresa durante il TG1 (VIDEO)

Sanremo 2024 svela le sue co-conduttrici, come promesso, durante l'edizione serale del TG1 del 29 novembre. E non è soltanto Amadeus a fare l'annuncio dei nomi perchè a fargli compagnia, a sorpresa e in diretta dal glass di Viva Rai2!, è l'amico Fiorello, complice (davvero inconsapevole?) di una gradita sorpresa.

Chi sono le co-conduttrici

Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini saranno le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2024. Se Marco Mengoni sarà l'ospite musicale e il co-conduttore della serata d'apertura, martedì 6 febbraio, il mercoledì toccherà a Giorgia affiancare Amadeus. Teresa Mannino sarà la co-conduttrice di giovedì 8 febbraio, nella serata delle cover, venerdì 9 febbraio, a salire sul palco dell'Ariston sarà Lorella Cuccarini.

La sorpresa riguarda il sabato sera: a condurre la finale di Sanremo 2024 sarà Fiorello, collega e amico carissimo di Amadeus. Irrinunciabile spalla sul palco dell'Ariston (e fuori, direttamente da via Asiago a Roma nel 2023) fin dal 2020, non poteva che essere lui a chiudere l'avventura sanremese del conduttore di Affari Tuoi, che dovrebbe concludersi con la prossima edizione (anche se voci di corridoio parlano di una direzione RAI pronta a prolungare il suo impegno).

Dopo quello di Paola e Chiara conduttrici del Prima Festival (con gli inviati Mattia Stanga e Daniele Cabras), Giovanni Allevi super ospite della seconda serata, quello fatto stasera al TG1 è il terzultimo annuncio riguardante la prossima edizione della kermesse. Grandissima attesa, ora, per domenica 3 dicembre, quando, durante il TG1 delle 13:00, Amadeus annuncerà i nomi dei big in gara. Dovrebbe esserci poi un ultimo annuncio mercoledì 6 dicembre su cui vige al momento il mistero più assoluto.