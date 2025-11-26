Sanremo Giovani 2025, terza puntata: ex allievo di Amici elimina la vincitrice di X Factor

Nella terza puntata di Sanremo Giovani 2025 non mancano i colpi di scena: un ex allievo di Amici conquista la giuria e supera la vincitrice di X Factor. Ad oggi sono nove i semifinalisti della manifestazione.

Continua la corsa degli artisti emergenti verso la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ieri sera, martedì 25 novembre, si è svolta la terza puntata della manifestazione dedicata ai talenti emergenti, che aspirano a esibirsi sul prestigioso palco dell'Ariston. La serata di Sanremo Giovani ha visto altri sei giovani sfidarsi a colpi di note davanti alla Commissione Musicale. Gianluca Gazzoli ha aperto la puntata omaggiando Ornella Vanoni con Senza fine.

Chi sono gli artisti che si sono esibiti nella terza puntata di Sanremo Giovani

Al termine dei duelli, sono stati tre i nomi che hanno conquistato un posto in semifinale, un passo fondamentale verso il sogno sanremese: in questa puntata si sono esibiti Cainero con "Nuntannamurà", Caro Wow con "Cupido", Deddè con "Ddoje Criature", Mimì con "Sottovoce", Petit con "Un bel casino" e Welo con "Emigrato". La prima sfida è stata tra Cainero e Welo, la seconda è tra Deddè e Caro Wow, la terza è tra Petit e Mimì.

La Commissione musicale - formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, affiancata dai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time - ha decretato i nuovi artisti ammessi alla fase successiva.

Welo, Caro Wow e Petit

I tre vincitori della serata

A superare la selezione sono stati: Welo, Caro Wow e Petit. I tre hanno conquistato la Commissione, andando ad aggiungersi ai sei talenti scelti nelle due puntate precedenti. Petit, già noto come ex concorrente di Amici, ha presentato un'esibizione intensa; Caro Wow si è distinta per la timbrica inconfondibile; mentre Welo ha emozionato con Emigrato, un brano che racconta la storia di che deve abbandonare il proprio territorio di nascita per cercare un futuro migliore

I semifinalisti delle prime due serate

Prima serata : hanno passato il turno Antonia Nocca, La Messa e Cmqmartina.

: hanno passato il turno Antonia Nocca, La Messa e Cmqmartina. Seconda serata: hanno superato le sfide Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci.

Il percorso per le Nuove Proposte entra ora nel vivo. I nove artisti qualificati finora si ritroveranno presto nella semifinale del 9 dicembre, dove si sfideranno per conquistare un posto nella finalissima. Solo in duei, infatti, potranno coronare il sogno di salire sul palco del Festival di Sanremo 2026.