Sanremo Estate, si riaccende l'ipotesi: l'accordo tra Rai e Comune rilancia il progetto di Amadeus?

Non una gara, ma una festa d'autore: l'ipotesi Sanremo Estate entra nel perimetro del nuovo accordo RAI-Sanremo. L'idea 2021 di Amadeus riemerge come kermesse open-air con il sigillo del Festival, pensata per rafforzare il palinsesto estivo di Rai 1.

Sanremo Estate: dall'intuizione di Amadeus al possibile debutto

L'idea di uno spin-off estivo della kermesse nacque all'indomani dell'edizione segnata dal Covid, quando piazza e teatri erano vuoti e la città aveva bisogno di una spinta.

"L'evento estivo è una promessa che mi sono sentito di fare alla città a nome di tutta la Rai. A luglio sarebbe bello fare un Sanremo Estate senza gara canora ma con una festa estiva che abbia il marchio di Sanremo", diceva Amadeus nel 2021. Oggi quel format torna come ipotesi concreta: una celebrazione all'aperto, senza classifica, capace di valorizzare il brand e di accendere l'estate televisiva.

Accordo RAI-Comune: il Festival resta a Sanremo fino al 2028

Il nuovo accordo tra la città di Sanremo e la RAI conferma il Festival della Canzone Italiana nella sua sede storica per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con opzione per altri due anni. Ma cos'altro prevede l'accordo?

Tra i punti economici: un corrispettivo minimo di 6,5 milioni al Comune e una quota non inferiore all'1% sugli introiti pubblicitari. La delegazione RAI ha incontrato a Palazzo Bellevue il sindaco Alessandro Mager e l'amministrazione. Restano ora da completare i passaggi formali, incluso il CdA RAI, ma la partnership è stata di fatto blindata.

Perché Sanremo Estate può essere la carta in più di Rai 1

Il marchio del Festival è un patrimonio di affezione trasversale. Un appuntamento come Sanremo Estate darebbe respiro al palinsesto estivo, spesso in affanno, e offrirebbe alla città un volano turistico e mediatico.

Le ipotesi circolate nelle scorse settimane su un Festival itinerante - e i nomi alternativi registrati per cautela, come Festival Rai della Musica Italiana - rientrano: la casa del Festival resta Sanremo. E l'eventuale spin‑off estivo ne sarebbe quindi un'estensione naturale.

Tra conferme e nuovi scenari, perciò, la traiettoria è chiara: Sanremo rimane il cuore della musica italiana in tv e Sanremo Estate potrebbe diventarne la festa per far cantare gli italiani anche nei mesi più caldi. Il prossimo step? Le delibere formali e, se tutto andrà a buon fine, un annuncio che potrebbe arrivare già nei prossimi mesi.