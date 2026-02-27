Sanremo 2026: cosa faceva Raf prima di salire sul palco? Il "gesto scaramantico" diventa virale

Inquadrato a tradimento dalle telecamere di Sanremo 2026 mentre aspettava di esibirsi, Raf è stato colto in uno strano gesto scaramantico: il video è diventato immediatamente virale

Raf ha involontariamente regalato a Sanremo 2026 uno dei suoi pochi momenti divertenti, oltre che un sicuro meme. Pochi istanti prima di entrare sul palco dell'Ariston, le telecamere hanno intercettato un momento inatteso nel backstage. Un dettaglio sfuggito alla diretta televisiva, ma che online è diventato subito virale.

Il gesto scaramantico di Raf prima dell'esibizione

La colpa è delle telecamere indiscrete, che hanno immortalato il cantautore pugliese alle prese con quello che chiameremo un gesto scaramantico.

Nella clip, che in pochi minuti ha fatto il giro dei social, si vede chiaramente Raf, mano nei pantaloni, sistemare "qualcosa" all'altezza dei genitali.

"Una RAFanata": la reazione divertita del pubblico

Inutile dire che, dopo i primi momenti e commenti di incredulità, il momento ha suscitato parecchi commenti ironici e divertiti da parte degli utenti social.

Tra chi è ancora indeciso su cosa stesse realmente facendo Raf (ma naturalmente non lo sapremo mai), il commento e l'ipotesi più in voga è quello dell'ormai ribattezzata "RAFanata".

La scaramanzia a Sanremo: quali sono i rituali più diffusi?

Alcuni cantanti in gara al Festival 2026, tra cui Raf, in un'intervista con Radio Italia avevano già dichiarato di seguire dei rituali scaramantici.

Nicolò Filippucci, il vincitore delle Nuove Proposte, ha per esempio raccontato di avere delle mutande portafortuna a cui non può rinunciare, almeno nelle occasioni più importante come Sanremo.

Raf ha affermato di non essere scaramantico, e di non avere quindi dei riti particolari, in compenso le persone che solitamente lo accompagnano lo sono e gli riempiono le tasche di cornetti.

E un corno contro la sfortuna, regalato da nonnno Antonio è anche quello che accompagna di solito Mazzariello.

Fa eccezione Fulminacci, in gara con il brano Stupida sfortuna, che ai microfoni di RTL 102.5 ha dichiarato: "il mio ruolo qui è quello di chi sfida la sorte e la scaramanzia. Dobbiamo sconfiggere queste paure e occuparci solo di stare bene. Non ho e non ho mai avuto un gesto scaramantico".