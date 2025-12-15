Sanremo 2026: chi sono i quattro vincitori della sezione Nuove Proposte

La finale del 14 dicembre ha ufficializzato i quattro giovani artisti che parteciperanno alla 76ª edizione del Festival, portando storie personali e nuovi sound all'Ariston.

Un nuovo tassello si aggiunge alla composizione del Festival di Sanremo 2026. Durante la puntata di Sarà Sanremo, andata in onda il 14 dicembre, sono stati proclamati i quattro artisti che saliranno sul palco dell'Ariston nella sezione Nuove Proposte, completando ufficialmente il cast dei cantanti della prossima edizione del Festival.

Come si svolgerà la gara delle Nuove Proposte

La competizione delle Nuove Proposte sarà integrata nel palinsesto ufficiale del Festival:

Seconda serata - 25 febbraio : Tutti e quattro gli artisti si esibiranno, divisi in due sfide dirette . I due vincitori accederanno alla fase successiva.

Terza serata - 26 febbraio: I due finalisti torneranno sul palco dell'Ariston. La votazione combinata decreterà il vincitore della sezione Nuove Proposte 2026

La finale di Sarà Sanremo e chi sono i quattro vincitori

Ieri sera Carlo Conti affiancato da Gianluca Gazzoli ha condotto Sarà Sanremo, nel corso della puntata i 30 big in gara hanno presentato i titoli delle loro canzoni, Inoltre, la commissione musicale, composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi, insieme ai "giurati dietro le quinte" Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha deciso i nomi dei quattro artisti che si sfideranno sul palco dell'Ariston categoria Nuove Proposte. Al termine della finale sono risultati vincitori:

Angelica Bove con Mattone

con Mattone Nicolò Filippucci con Laguna

con Laguna Mazzariello con Manifestazione d'amore

con Manifestazione d'amore Blind, EL MA & Soniko con Nei miei DM

Nuove proposte Sanremo 2026

Angelica Bove - Mattone

Nata nel 2003, la cantante si fa conoscere dal grande pubblico grazie a TikTok e alla partecipazione a X Factor 2023. Con Mattone, Angelica Bove porta a Sanremo un brano profondamente autobiografico, che affronta il dolore e le sue conseguenze nella vita quotidiana. La canzone non si limita al racconto della sofferenza, ma si apre a un percorso di ricostruzione interiore, trasformando la musica in uno spazio di elaborazione emotiva e rinascita personale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nicolò Filippucci - Laguna

Classe 2006, il secondo vincitore di Sanremo Giovani è un cantautore umbro cresciuto tra chitarra e studi in Conservatorio. Dopo l'esperienza ad Amici 24, culminata con l'accesso al Serale, arriva a Sanremo Giovani con Laguna. Il brano di Nicolò Filippucci racconta la fine di una relazione attraverso immagini sospese e suggestive, muovendosi tra memoria e presente. La sua interpretazione punta sull'introspezione e sull'atmosfera, lasciando spazio all'identificazione emotiva dell'ascoltatore.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Mazzariello - "Manifestazione d'amore"

Cantautore campano classe 2001, è una delle voci emergenti dell'indie pop italiano. Attivo dal 2021, sviluppa una scrittura intima e quotidiana, rafforzata dall'ingresso in Futura Dischi. Dopo Sanremo Giovani 2024 e il brano Amarsi per lavoro, Mazzariello costruisce un percorso coerente tra EP, live e palchi importanti come il Concertone del Primo Maggio. Con Manifestazione d'amore continua a raccontare le relazioni e il presente con uno sguardo riflessivo e sensibile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Blind, EL MA & Soniko - Nei miei DM

Il trio nasce dall'incontro di tre percorsi artistici diversi ma complementari. Soniko, DJ e producer classe 2001, porta una forte impronta elettronica pop. EL MA, cantautrice bulgara emersa a X Factor 2024, aggiunge una voce internazionale e una scrittura personale. Blind, rapper noto per il terzo posto a X Factor 2020, completa il progetto con un'attitudine diretta e autobiografica. Nei miei DM fonde pop, elettronica e rap in un linguaggio contemporaneo e immediato.