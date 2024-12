Sanremo 2025: ecco i titoli di tutte le canzoni in gara al Festival di Carlo Conti

Ogni cantante ha svelato il titolo della propria canzone nel corso della finale per decidere i giovani partecipanti

Nel corso della finale di Sarà Sanremo, in cui si è deciso chi tra i giovani partecipanti avrà occasione di esibirsi al festival, i vari Big annunciati qualche settimana fa hanno potuto svelare i titoli delle proprie canzoni che saranno in gara a Sanremo 2025.

Come saprete, saranno 30 in tutto gli artisti chiamati da Carlo Conti sul palco allestito al Casinò di Sanremo. Dalle parole del conduttore, tuttavia, è emerso che gli artisti in gara potrebbero essere a sorpresa 31, con l'aggiunta di un altro concorrente, o magari di una coppia.

Il Festival di Sanremo 2025 si svolerà sul palco del Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio prossimo. Nel corso si Sarà Sanremo, condotto da Alessandro Cattelan, Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba si sono guadagnati un posto al festival tra le giovani proposte.

Titoli delle canzoni a Sanremo 2025