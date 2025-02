Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata: l'ordine di uscita dei 15 big, la sfida delle Nuove Proposte

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 si esibirà solo la metà dei Big in gara, comincerà invece la competizione finale tra le Nuove Proposte: ecco la scaletta di mercoledì 12 febbraio.

Forte degli ascolti record - 12,2 milioni di spettatori - della prima, Sanremo 2025 corre, è proprio il caso di dirlo, verso la seconda serata. Rispetto al debutto ci saranno molti più ospiti e meno cantanti: stasera su Rai 1, infatti, si esibirà solo la metà dei big in gara. Spazio, invece, alle Nuove Proposte.

Sanremo: la scaletta di mercoledì 12 febbraio

Meno canzoni, come si diceva, ma più ospiti e più co-conduttori, cosa che porterà certamente a dedicare più spazio allo show. Ecco i 15 big in ordine di uscita:

Rocco Hunt con "Mille vote ancora"

Elodie con "Dimenticarsi alle 7"

Lucio Corsi con "Volevo essere un duro"

The Kolors con "Tu con chi fai l'amore"

Serena Brancale con "Anema e Core"

Fedez con "Battito"

Francesca Michielin con "Fango in paradiso"

Simone Cristicchi con "Quando sarai piccola"

Marcella Bella con "Pelle diamante"

Bresh con "La tana del granchio"

Achille Lauro con "Incoscienti giovani"

Giorgia con "La cura per me"

Rkomi con "Il ritmo delle cose"

Rose Villain con "fuorilegge"

Willie Peyote con "Grazie ma no grazie"

In questo mercoledì 12 febbraio a esibirsi per la prima volta all'Ariston saranno anche le Nuove Proposte. I quattro concorrenti, vincitori di Sanremo Giovani, si sfideranno nel corso di due semifinali: la prima vedrà impegnati Alex Wyse (Rockstar) e Vale Lp e Lil Jolie (Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore), nella seconda ci saranno Maria Tomba (Goodbye (Voglio good vibes)) e Settembre (Vertebre). Chi vincerà? Lo scopriremo giovedì 13 febbraio.

Super ospite della serata sarà Damiano David (senza i Maneskin). Non mancheranno però anche ospiti dal mondo della TV e del cinema: ci sarà il cast di Follemente e Vittoria Puccini per presentare Belcanto, nuova fiction di Rai 1.