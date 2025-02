Sanremo 2025: ecco quali sono le canzoni preferite di Carlo Conti

Con la vittoria di Olly si è concluso Sanremo 2025 e ai microfoni de Le iene Carlo Conti ha finalmente rivelato le sue canzoni preferite di quest'ultima edizione dei record.

Non solo ha commentato le varie esibizioni dei cantanti in gara, ma il conduttore ha anche rivelato che Amadeus, al timone delle cinque edizioni precedenti, gli ha scritto per congratularsi dell'enorme successo ottenuto quest'anno con il Festival.

"Cosa farò domani? Le cose più importanti della vita. Quando sono a Firenze mi sveglio alle 7 e porto mio figlio a scuola. Poi vado anche a far la spesa al supermercato", ha dichiarato Conti, che ha anche aggiunto di non aspettarsi affatto il successo ottenuto in questa edizione di Sanremo.

Le canzoni preferite da Carlo Conti e le parole di Amadeus

Sanremo 2025: Carlo Conti in una foto

I brani che il conduttore ha più gradito sono stati quelli di Lucio Corsi e di Francesco Gabbani, quindi ai microfoni de Le iene ha anche raccontato cosa ha bisbigliato all'orecchio di Giorgia dopo aver svelato la sua posizione in classifica: Le ho detto: "Questa standing ovation, questo applauso, questo calore, valgono più di qualsiasi posizione in classifica".

Sanremo 2025: Lucio Corsi

Dopodiché, Conti ha rivelato lo scambio di messaggi avuto con Amadeus: "Questo è di giovedì: 'Caro Carlo sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo. Mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c'è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l'azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi. Goditi questo momento! Con stima e amicizia!'. Io gli ho risposto: 'Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza stampa'".

"Tra noi non c'è rivalità, veniamo dalla stessa strada. Non era una sfida né con me stesso né con altri Festival ma un percorso fatto per il gusto di farlo" ha aggiunto.