Sanremo 2025: chi saranno i co-conduttori e le co-conduttrici nelle cinque serate del Festival

Carlo Conti ha approfittato di una nuova incursione al TG1, mercoledì 15 gennaio, per annunciare i nomi di co-conduttori e co-conduttrici di Sanremo 2025.

Con l'annuncio di co-conduttori e co-conduttrici di Sanremo 2025 si entra ufficialmente nel vivo del clima festivaliero. Carlo Conti ha finalmente sciolto le riserve, dopo settimane di supposizioni, svelando, durante il TG1 di mercoledì 15 gennaio, quali saranno i volti noti ad accompagnarlo durante il primo Festival del "dopo-Amadeus".

I co-conduttori di Sanremo serata per serata

Per Mahmood è la prima partecipazione a Sanremo in qualità di conduttore

Molti dei nomi erano stati correttamente anticipati, altri sono stati una vera sorpresa. E il nuovo direttore artistico di Sanremo ha già avvertito: le sorprese potrebbero non essere finite. Anche perchè, come già annunciato, durante la prima serata, la sola che, al momento, lo vede alla conduzione in solitaria, Carlo Conti potrebbe essere accompagnato da due cari amici (Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello?).

Questi invece i VIP che si affiancheranno al conduttore durante le serate successive:

seconda serata : Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica

terza serata : Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa

quarta serata : Mahmood, Geppi Cucciari

serata finale: Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi

Se durante la seconda e la terza serata saranno tre i co-conduttori ad alternarsi sul palco dell'Ariston, durante la quarta serata, quella tradizionalmente dedicata a duetti e cover, i nomi scelti sono soltanto due anche per la necessità di diminuire il tempo dedicato a presentazioni ed esibizioni.

Così come al momento sono solo due anche coloro che accompagneranno Carlo Conti nel corso dell'ultima puntata, Alessandro Cattelan (anche alla guida del Dopo Festival) e Alessia Marcuzzi. Il direttore artistico, però, ha anticipato che, in vista del gran finale, potrebbero spuntare altri nomi a sorpresa.

Nessuna novità, invece, sul fronte degli ospiti.