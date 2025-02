Sanremo 2025 è imbattibile, la quarta serata vola oltre il 70% di share: gli ascolti del 14 febbraio

La quarta serata del Festival di Sanremo 2025 ha raggiunto un nuovo successo, confermando l'andamento straordinario delle puntate precedenti. Venerdì 14 febbraio, su Rai 1, lo show in onda dalle 21:15 all'1:29 ha registrato un'impressionante audience del 70,4%, con 13.187.000 spettatori. Bene anche il Primafestival, che ha ottenuto il 44,9% di share, e il Dopofestival, che ha raggiunto un notevole 60,9% di ascolti.

La serata dedicata ai duetti ha quindi conquistato il pubblico, superando il risultato della terza puntata, che si era fermata al 59,8% di share.

Nel dettaglio, la prima parte del Festival (dalle 21:15 alle 23:29) ha ottenuto il 68,9% di share, pari a 16.224.000 spettatori. La seconda parte, trasmessa dalle 23:34 all'1:29, ha visto un sorprendente incremento, con 9.560.000 spettatori e il 73,7% di share. La media complessiva delle due parti, in termini di total audience, è stata di 13.575.000 spettatori, pari al 70,8%.

Di seguito i brani e i concorrenti della serata delle cover: Achille Lauro con Elodie - Tributo a Roma (mix di A mano a mano di Riccardo Cocciante e Folle città di Loredana Bertè), Giorgia con Annalisa - Skyfall (Adele), Tony Effe con Noemi - Tutto il resto è noia (Franco Califano), Bresh con Cristiano De André - Crêuza de mä (Fabrizio De André), Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia - L'anno che verrà (Lucio Dalla), Clara con Il Volo - The sound of silence (Simon and Garfunkel), Coma_Cose con Johnson Righeira - L'estate sta finendo (Righeira), Fedez con Marco Masini - Bella stronza (Marco Masini), Francesca Michielin con Rkomi - La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini), Francesco Gabbani con Tricarico - Io sono Francesco (Tricarico), Gaia con Toquinho - La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni), Irama con Arisa - Say something (A Great Big World con Christina Aguilera), Joan Thiele con Frah Quintale - Che cosa c'è (Gino Paoli), Lucio Corsi con Topo Gigio - Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno), Marcella Bella con The Violin Twins - L'emozione non ha voce (Adriano Celentano), Massimo Ranieri con i Neri per caso - Quando (Pino Daniele), Modà con Francesco Renga - Angelo (Francesco Renga), Olly con Goran Bregovic and Wedding and Funeral Band - Il pescatore (Fabrizio De André), Rocco Hunt con Clementino - Yes, I Know My Way (Pino Daniele), Rose Villain con Chiello - Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti), Sarah Toscano con Ofenbach - Overdrive (Ofenbach), Serena Brancale con Alessandra Amoroso - If I Ain't Got You (Alicia Keys), Shablo con Guè, Joshua, Tormento e Neffa - Aspettando il sole (Neffa), Simone Cristicchi con Amara - La cura (Franco Battiato), The Kolors con Sal Da Vinci - Rossetto e caffè (Sal Da Vinci), Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga - Un tempo piccolo (Franco Califano).

E gli altri canali come si sono comportati?

Nel frattempo, sugli altri canali: Tutti a bordo su Canale 5 ha totalizzato 828.000 spettatori con uno share del 3,5%, mentre Detective a passo di danza su Rai2 ha registrato l'1,3%. Homefront su Italia 1 ha ottenuto 744.000 spettatori e il 3,1% di share.

Su Rai3, Il traditore ha segnato 454.000 spettatori con il 2% di share. Quarto Grado su Rete4 ha raggiunto 784.000 spettatori. Roma di Piombo - Diario di una Lotta su La7 ha totalizzato 153.000 spettatori con lo 0,8%. Su TV8, Kill Bill - Vol. 1 ha conquistato 167.000 spettatori (0,7%).

Sul Nove, I Migliori Fratelli di Crozza ha ottenuto 298.000 spettatori (1,4%). Su 20, Godzilla ha avuto 116.000 spettatori (0,5%), mentre su Rai4, Ashfall - The Final Countdown è stato scelto da 145.000 spettatori (0,6%). Ora 15:17 - Attacco al treno su Iris ha registrato 227.000 spettatori, pari allo 0,9%, mentre su RaiPremium, Mina Settembre 3 ha segnato 145.000 spettatori (0,6%). Infine, su La5, Il presidente - Una storia d'amore ha raccolto 128.000 spettatori (0,6%).