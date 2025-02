Sanremo 2025: commentiamo la prima serata del festival in live oggi alle ore 12

Non solo cinema; la redazione di Movieplayer commenterà la prima serata del Festival soffermandosi sui brani, sui look dei cantanti, del superospite Jovanotti e sui siparietti dei veterani Antonella Clerici e Gerry Scotti, che danno manforte a Carlo Conti.

Il Festival di Sanremo ha preso il via con la prima delle cinque serate, condotte da Carlo Conti, in cui si sono esibiti i 29 cantanti in gara rimasti in gara dopo il ritiro di Emis Killa, coinvolto nell'inchiesta sulla curva del Milan e colpito da Daspo.

Ma veniamo alle canzoni, le vere protagoniste di questo Sanremo insieme a una buona dose di pettegolezzi che accompagnano la partecipazione di Fedez dopo la sua chiacchierata separazione da Chiara Ferragni.

Quale è la canzone più orecchiabile? Chi ha "spaccato di più"? E chi finirà in fondo alla classifica? Scopriamolo nel commento alla prima serata di Sanremo dei nostri redattori di Movieplayer.it Antonio Cuomo, Marica Lancellotti e Federico Boni, nella live che prenderà il via su YouTube alle ore 12:00. Partecipate per dire la vostra e porre domande ai redattori, o magari sfidarli in un gara di canto in attesa del verdetto di sabato.

Perché Sanremo è Sanremo

Carlo Conti condurrà le cinque serate del Festival di Sanremo insieme ai veterani del piccolo schermo Antonella Clerici e Gerry Scotti, che contribuiscono a tenere alto il ritmo della conduzione e a scacciare lo spettro della noia. Conduttore del DopoFestival è, invece, Alessandro Cattelan.

La serata di ieri ha visto, tra gli altri, l'intervento di Jovanotti come superospite prima dell'inizio del suo tour nei palasport, Palajova 2025, che lo vedrà impegnato da marzo a maggio in diverse città italiane.

Ecco la lista delle esibizioni della prima serata: