Sanremo 2025: chi è Alex Wyse, il cantante di Amici che rivedremo all'Ariston tra i giovani

Fervono i preparativi per l'edizione di Sanremo 2025, la prima dopo i record di Amadeus. Condotto da Carlo Conti, il celebre presentare ha riportato all'Ariston la suddivisione tra big e nuove proposte e, infatti, saranno 4 i cantanti che si esibiranno dopo essere stati selezionati nel contest di Sanremo Giovani. Tra di loro c'è anche Alex Wyse, cantante già conosciuto dal grande pubblico.

Da Amici a Sanremo 2025: chi è Alex Wyse, il cantante dall'anima rock e romantica

Alex Wyse è un nome d'arte. La promessa del canto si chiama Alessandro Rina, nato a Como nel 2000. Fin da quando era un ragazzino ha dimostrato una grande passione per la musica e il cantautorato. Tanto è vero che, dopo gli studi, decide di provare a credere nel suo talento.

Si trasferisce a Londra per studiare presso il BIMM Music Institute. Durante il soggiorno Alex affina le sue abilità di compositore e interprete. Successivamente, torna in Italia e nel 2022 viene selezionato per partecipare ad Amici, seguito da Lorella Cuccarini. Qui affina ancora di più il suo talento e viene riconosciuto per un'ottima presenza scenica e la timbrica. Durante il programma si fa notare con brani inediti come Tra Silenzi, Ammirare Tutto, Accade e Senza Chiedere Permesso.

Sanremo 2025, i duetti e le cover della quarta serata: all'Ariston torna Annalisa, Achille Lauro con Elodie

Arriva al serale del talent show ma non vince la competizione, arrivando solo quarto. Nonostante ciò, la sua voce si distingue nel panorama musicale di oggi. Grazie al successo di Non siamo soli - che presenta nel talent di Cabale 5 -, Alex Wyse pubblica il suo primo EP e, nel novembre 2022, lancia il suo primo album intitolato Ciò che abbiamo dentro.

La sua carriera continua a crescere e riceve molti consensi con il singolo La mia canzone per te, scritto insieme a Ermal Meta. Nel 2024, Alex si dedica anche al suo primo tour. A Sanremo 2025 porta il brano Rockstar che viene descritto come "una canzone che dipinge la libertà come una fantasia, una condizione fragile e irraggiungibile, legata alla ricerca di sé stessi e alla fuga dai vincoli emotivi".