Sanremo 2025: Carlo Conti ha scelto i primi sette artisti, tre arrivano da Amici

Carlo Conti è al lavoro per definire la lista dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025, in programma da martedì 11 febbraio 2025 a sabato 15 febbraio 2025. In qualità di conduttore e direttore artistico, Conti sta selezionando le canzoni migliori tra quelle inviate dagli artisti italiani, e le prime anticipazioni promettono una kermesse ricca di sorprese.

I primi artisti in gara

Secondo un articolo di Dagospia, firmato da Giuseppe Candela, i primi sette artisti che avrebbero convinto Carlo Conti sono:

Arisa , che torna sul palco dell'Ariston dove trionfò nella categoria Nuove Proposte nel 2009 con Sincerità.

Modà , con Kekko Silvestre pronto a riportare la band in gara dopo anni di successi.

Gabry Ponte , DJ e produttore di fama internazionale, alla sua prima partecipazione come concorrente.

Luchè , rapper napoletano, che potrebbe esibirsi insieme a Geolier nella serata delle cover, in un duetto che già promette scintille.

Elodie , tra le artiste più amate del panorama musicale italiano, che nel 2025 sarà in giro per gli stadi italiani con tappe nelle maggiori città italiane.

Gaia , che con Tony Effe ha dominato le classifiche estive grazie al tormentone Sesso e Samba.

, che con Tony Effe ha dominato le classifiche estive grazie al tormentone Sesso e Samba. Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione di Amici, pronta a farsi conoscere da un pubblico ancora più vasto.

Le novità del Festival

Come negli anni precedenti, oltre ai big in gara - che quest'anno saranno 26 - ci sarà spazio anche per la categoria Nuove Proposte, composta da 4 cantanti selezionati tramite il talent Sanremo Giovani. Un'altra novità riguarda la serata delle cover, che non influirà sulla classifica finale. Questa scelta potrebbe favorire interpretazioni più libere e creative, come già accaduto in passato.

Ospiti e tradizione

Anche Carlo Conte, come in precedenza ha fatto Amadeus, inaugurerà il Festival di Sanremo con la vincitrice dell'edizione precedente. Ospite della prima serata infatti sarà Angelina Mango che lo scorso anno vinse la kermesse canora con La Noia, brano che presentò, senza successo, all'Eurovision Song Contest 2024 vinto dallo svizzero Nemo.