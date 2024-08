Sanremo 2025, Carlo Conti cambia il festival: ecco il nuovo regolamento ufficiale e il sistema di votazioni

Carlo Conti tornerà sul palco dell'Ariston per la quarta volta. A lui spetta il compito di far dimenticare il precedente conduttore Amadeus, che, grazie anche alla collaborazione con Fiorello, ha riavvicinato i giovani a Sanremo, come dimostra il successo dei Måneskin, capaci di replicare la vittoria all'Eurovision Song Contest con il brano Zitti e buoni.

Festival di Sanremo 2025: Le Novità e le modifiche

Subito dopo la sua nomina, Carlo Conti aveva promesso alcune variazioni alla kermesse canora. Oggi, grazie al regolamento pubblicato sul sito della Rai, siamo in grado di spiegare alcuni dei cambiamenti più significativi che vedremo in onda, in diretta su Rai 1, da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio 2025.

Martedì 11 febbraio 2025

Come anticipato, torna la sezione dedicata alle Nuove Proposte. I giovani si esibiranno separatamente e non gareggeranno con i Big, avendo un proprio vincitore. I Campioni in gara saranno 24 e li ascolteremo tutti nella prima serata, dove saranno giudicati dalla stampa, dalla TV e dal web. Alla fine della puntata verrà comunicata la classifica dei primi cinque più votati, senza indicare l'ordine di piazzamento.

Mercoledì 12 febbraio 2025

Nella seconda serata, ascolteremo solo 12 dei 24 Big in gara. La giuria sarà composta dai rappresentanti delle principali emittenti radiofoniche e dal pubblico a casa tramite televoto. Entrambe le componenti avranno un peso percentuale del 50%. Alla fine della puntata, il pubblico conoscerà le canzoni/artisti nelle prime 5 posizioni nella classifica parziale, senza ordine di piazzamento.

Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024

Durante la seconda serata, ascolteremo due canzoni in gara da parte degli artisti della categoria Nuove Proposte. Il vincitore si esibirà venerdì 14 febbraio. La giuria sarà composta dal pubblico tramite televoto, dalla Sala Stampa, TV e Web, e dalla Giuria delle Radio. Il televoto inciderà per il 34%, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web per il 33%, e la Giuria delle Radio per il 33%.

Giovedì 13 febbraio 2025

Nella terza serata, quella di giovedì, si esibiranno i 12 Big che non si sono esibiti la sera precedente. Il sistema di votazione sarà identico a quello di mercoledì. Anche in questo caso, il pubblico conoscerà le cinque canzoni più votate senza ordine di piazzamento. Si esibiranno inoltre altri due cantanti delle Nuove Proposte e, seguendo lo schema del secondo appuntamento, il più votato accederà alla puntata di venerdì.

Venerdì 14 febbraio 2025

Nella quarta serata ci sarà la puntata dedicata alle cover. Ascolteremo tutti i 24 Big accompagnati da ospiti italiani o stranieri. Le canzoni scelte, italiane o straniere, dovranno essere state pubblicate entro il 31 dicembre 2024. Anche in questo caso, scenderanno in campo tutte e tre le giurie: Pubblico tramite televoto, Sala Stampa e Radio. Gli spettatori incideranno per il 34%. A differenza delle precedenti edizioni, la classifica delle cover non influirà sul risultato di sabato sera.

Sempre durante la quarta serata, si esibiranno le due canzoni delle Nuove Proposte arrivate in finale. Il sistema di votazione sarà lo stesso della gara delle cover, con il televoto che inciderà per il 34%, mentre Sala Stampa e Radio avranno un peso del 33% ciascuno. La più votata sarà la vincitrice di questa sezione.

Serata Finale

Siamo arrivati al gran finale: nella quinta e conclusiva serata ascolteremo nuovamente tutti i 24 Big in gara. Al termine delle esibizioni, le tre giurie, con lo stesso peso specifico delle serate precedenti, voteranno. Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle altre serate, esclusa quella dedicata alle cover.

Sanremo 2025, Carlo Conti cambia il regolamento: meno canzoni, torna il Dopofestival. Tutte le novità

I primi cinque classificati si sfideranno per la vittoria. Anche nell'ultima fase della kermesse, voteranno le tre giurie con lo stesso peso specifico visto nelle altre puntate. Il risultato parziale, sommato a quello complessivo delle votazioni antecedenti (prima serata, seconda e terza serata, quinta serata), decreterà l'artista e la canzone vincente di Sanremo 2025.