Sanremo 2025, Annalisa ha detto no a Carlo Conti? "Con quelli non salgo sul palco", il retroscena shock

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2025 è iniziato e, come ogni anno, insieme all'attesa per la kermesse musicale arrivano anche gossip e indiscrezioni. L'ultima riguarda Annalisa, una delle artiste più amate del panorama musicale italiano, che dopo il terzo posto dello scorso anno con Sinceramente non tornerà in gara ma sarà presente nella serata delle cover per un duetto speciale con Giorgia.

Il rifiuto

Ma cosa si cela dietro la sua assenza tra i co-conduttori del Festival? Per mesi si è parlato di un possibile coinvolgimento dell'artista ligure accanto a Carlo Conti, voce che sembrava essere fondata fino a quando l'annuncio ufficiale ha smentito questa ipotesi. Secondo quanto riportato oggi da Novella 2000, sarebbe stata la stessa Annalisa a declinare l'invito del direttore artistico della kermesse.

Stando a questo rumor, tutto da verificare e confermare, la cantante ligure, una volta scoperti i nomi degli altri co-conduttori, avrebbe rifiutato in maniera decisa. Sul magazine si legge: "Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell'Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: 'Io con quelli non ci salgo'".

Carlo Conti condurrà Sanremo 2025

L'indiscrezione ha immediatamente acceso il dibattito tra addetti ai lavori. Chi sarebbero queste persone poco gradite ad Annalisa? Per ora non ci sono certezze, e la stessa artista non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Annalisa salirà comunque sul palco dell'Ariston, nella serata delle cover. Il 14 febbraio, infatti, la vedremo duettare con Giorgia in un'esibizione che si preannuncia straordinaria.

A Sanremo 2025 Emis Killa non verrà sostituito: la risposta di RAI e Carlo Conti dopo la rinuncia del rapper

Le due artiste eseguiranno Skyfall - portata al successo da Adele - theme song dell'omonimo film e vincitrice dell'Oscar alla miglior canzone originale. Nonostante il rifiuto di Annalisa, il direttore artistico è riuscito a mettere in piedi una squadra di co-conduttori annunciata qualche giorno fa: ecco chi vedremo al fianco di Carlo Conti.