A Sanremo 2025 Emis Killa non verrà sostituito: la risposta di RAI e Carlo Conti dopo la rinuncia del rapper

Carlo Conti e la RAI aggiornano la lista di cantanti in gara a Sanremo 2025, dopo la rinuncia di Emis Killa, che non verrà sostituito.

A poco più di un'ora dall'annuncio del ritiro di Emis Killa, la RAI e Carlo Conti rispondono al dubbio che ha cominciato immediatamente a circolare in rete: il rapper verrà sostituito a Sanremo 2025? La risposta è no, i cantanti in gara saranno 29 e non più 30 perchè nessuno prenderà il suo posto, a poco più di 10 giorni dall'inzio.

La decisione della RAI in merito al numero di artisti in gara

Chi ipotizzava il ripescaggio di qualche canzone arrivata vicinissima al traguardo della gara, chi si disperava perchè, proprio nell'anno in cui, contro ogni aspettativa, si era appena "liberato un posto", i Jalisse avevano commesso l'errore di spoilerare per intero la loro canzone nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo.

Niente di tutto questo si realizzerà, state pur tranquilli. In una brevissima nota appena diramata, la RAI e Carlo Conti fanno sapere che: "Il Direttore Artistico e l'organizzazione del Festival prendono atto del ritiro di Emis Killa dalla 75ᵃ edizione del Festival di Sanremo. Di conseguenza Rai informa che la gara si svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston".

Emis Killa non parteciperà a Sanremo 2025: "Ringrazio Carlo Conti ma preferisco fare un passo indietro".

Perchè Emis Killa si è ritirato da Sanremo

Sarebbe stata la prima partecipazione al Festival di Sanremo per Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, dopo 15 anni di carriera. Solo poche ore fa, però, la Questura di Milano ha iscritto il rapper nel registro degli indagati per associazione a delinquere, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Doppia curva" sugli ultras di Inter e Milan.

Intervenuto nelle sue stories di Instagram, il rapper ha comunicato nella giornata di oggi che, per permettere agli inquirenti di lavorare senza pressioni e circhi mediatici, preferisce rinunciare alla sua partecipazione a Sanremo, dove sarebbe stato in gara con il brano Demoni.