Sanremo 2024, la scaletta della terza serata: ospiti, orari, ordine di uscita degli artisti

Ecco la scaletta della terza serata di Sanremo 2024, in programma stasera, giovedì 8 febbraio: arrivano Russell Crowe ed Eros Ramazzotti, si esibisce l'altra metà degli artisti in gara.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2024 annuncia una puntata gemella della precedente, con 15 esibizioni (ciascuna presentata dagli artisti che hanno cantato ieri sera), più ospiti e soprattutto una durata minore (dovrebbe terminare intorno all'1:30 di notte.

La scaletta di giovedì 8 febbraio

Impresa non facile per Teresa Mannino, co-conduttrice nella serata di giovedì 8 febbraio, dopo le prove di Giorgia e Marco Mengoni. Lei, però, saprà cavarsela egregiamente. A esibirsi saranno gli altri 15 artisti in gara, votati, come ieri, dal pubblico tramite televoto (50%) e dalla Giuria delle radio (50%).

L'ordine di uscita dei cantanti

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Maninni presento da Alfa

bnkr44 presentati da Fred De Palma

Santi Francesi presentati da Clara

Mr. Rain presentato da Il Volo

Rose Villain presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D'Amicco

Ricchi e Poveri presentati da BigMama

Angelina Mango presentata da Irama

Diodato presentato dai The Kolors

Ghali presentato da Mahmood

Negramaro presentati da Emma

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Sangiovanni presentato da Renga e Nek

La Sad presentati da Geolier

Gli orari

La terza serata del Festival, come le precedenti, comincerà subito dopo il Prima Festival, alle 20:45 circa, per terminare, da scaletta ufficiale, all'1:40 ma possibilmente anche prima (ieri sera si è chiuso con 20 minuti d'anticipo).

20:45 - Discesa di Amadeus

20:49 - Codici del telvoto

20:53 - 1° Presentatore - Loredana Bertè

20:55 - 1° Cantante - Il Tre

21:01 - 2° Presentatore - Alfa

21:03 - 2° Cantante - Maninni

21:09 - 3° Presentatore - Fred De Palma

21:11 - 3° Cantante - bnkr44

Pubblicità

21:23 - Coro Fondazione Arena di Verona

21:30 - 4° Presentatore - Clara

21:32 - 4° Cantante - Santi francesi

21:38 - 1ª discesa di Teresa Mannino

21:43 - 5° Presentatore - Il Volo

Pubblicità

21:51 - 5° Cantante - Mr. Rain

21:57 - Amadeus saluta in platea Massimo Giletti

22:00 - Eros Ramazzotti

22:07 - Teresa Mannino - Amadeus

22:09 - Fiorello

22:14 - 6° Presentatore - Gazzelle

22:16 - 6° Cantante - Rose Villain

22:22 - Paolo Jannacci e Stefano Massini

Pubblicità

22:36 - Suzuki stage: Paola e Chiara

22:42 - Sabrina Ferilli

22:46 - 7° Presentatore - Dargen D'Amico

22:48 - 7° Cantante - Alessandra Amoroso

Pubblicità

23:00 - Discesa di Teresa Mannino

23:05 - Ospite a sorpresa

23:10 - 8° Presentatore - BigMama

23:12 - 8° Cantante - Ricchi e Poveri

23:18 - Collegamento con Radio 2

23:20 - Russell Crowe

23:30 - Recall codici televoto

23:23 - Collegamento con Costa Smeralda

Pubblicità

23:36 - Esibizione di Bresh sulla Costa Smeralda

23:41 - 9° Presentatore - Irama

23:43 - 9° Cantante - Angelina Mango

23:49 - 10° Presentatore - The Kolors

23:51 - 10° Cantante - Diodato

Pubblicità

00:01 - Monologo di Teresa Mannino

00:13 - 11° Presentatore - Mahmood

00:15 - 11° Cantante - Ghali

Pubblicità

00:27 - 12° Presentatore - Emma

00:29 - 12° Cantante - Negramaro

00:35 - Teresa Mannino tra il pubblico

00:37 - 13° Presentatore - Annalisa

00:39 - 13° cantante - Fiorella Mannoia

00:45 - Edoardo Leo

Pubblicità

00:57 - 14° Presentatore - Renga Nek

00:59 - 14° Cantante - Sangiovanni

01:05 - Spot Liguria

01:06 - 15° Presentatore - Geolier

01:08 - 15° Cantante - La Sad

01:11 - Discesa di Tersa Mannino

01:13 - Gianni Morandi canta "Apri tutte le porte"

01:16 - Highlights 15 canzoni

01:24 - Tersa Mannino con i pacchi di Affari Tuoi

01:27 - Stop al televoto

01:28 - Collegamento con Amerigo Vespucci

Pubblicità

01:35 - Classifica Top 5

01:38 - Amadeus raggiunge l'Aristonello

01:40 - Saluti finali

Ospiti

Anche stasera, approfittando del numero ridotto di esibizioni, saliranno sul palco più ospiti. Grande attesa (e un po' d'ansia, vista la performance di John Travolta) per l'altro ospite internazionale dell'edizione, Russell Crowe, anche lui alla seconda partecipazione, la prima nel 2021 quando a condurre c'era Raffaella Carrà. Torna a Sanremo per il secondo anno consecutivo anche Eros Ramazzotti, che celebrerà con Amadeus e con il pubblico i 40 anni di Terra promessa. Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo saranno all'Ariston per presentare le rispettive fiction, Gloria e Il clandestino, prossimamente su Rai 1.

Nella terza serata di Sanremo 2024 anche Gianni Morandi, di cui per il momento si sa soltanto che si esibirà sulle note del suo successo più recente, Apri tutte le porte. Da scaletta è prevista anche la presenza di un ospite a sorpresa.

La nave Costa Smeralda ballerà al ritmo di Bresh, mentre in piazza Colombo, sul Suzuki stage, ci saranno le due conduttrici del Prima Festival, Paola e Chiara.