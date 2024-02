Sanremo 2024, Geolier in testa alla classifica su Spotify: ecco le canzoni più ascoltate in streaming

Poche ore dopo la pubblicazione su Spotify dei brani della 74esima edizione di Sanremo, la piattaforma streaming ha reso nota la classifica dei brani del quinto Festival condotto da Amadeus. Otto brani sono stati streammati più di un milione di volte. Solo 'I p' me, Tu p' te' di Geolier ha superato la soglia dei due milioni. Il rapper napoletano è anche primo nella classifica della seconda serata grazie all'apporto del televoto.

Classifiche di Sanremo

Quest'anno Amadeus ha previsto che nel corso delle prime serate verranno rese note solo le prime cinque posizioni dei cantanti in gara. "Gli altri sono tutti potenzialmente sesti", ha detto Amadeus. Un modo per non mettere in difficoltà i partecipanti alla kermesse canora.

Classifica prima serata

Dopo la prima serata di Sanremo, la stampa ha messo sul podio Loredana Bertè con Pazza, al secondo posto Angelina Mango e al terzo Annalisa. Nella top five sono rientrati anche Diodato e Mahmood.

Loredana Bertè - "Pazza"

Angelina Mango - "La noia"

Annalisa - "Sinceramente"

Diodato - "Ti muovi"

Mahmood - "Tuta gold"

Classifica seconda serata

Nella seconda serata, dove si sono ascoltati quindici dei trenta brani in gara, a votare sono state le radio ed il pubblico. La classifica ha visto al primo posto Geolier, sul podio anche Irama ed Annalisa, unica cantante a stare nelle prime tre posizioni in entrambe le classifiche.

Geolier - "I p' me tu p' te"

Irama - "Tu no"

Annalisa - "Sinceramente"

Loredana Bertè - "Pazza"

Mahmood - "Tuta gold"

Classifica prima serata Spotify

La classifica di Spotify, quella che certifica il successo di un brano con il pubblico vede sul podio Geolier, Annalisa e Mahmood. Per il rapper napoletano si tratta di una conferma, il suo secondo album, Il coraggio dei bambini, è stato al primo posto negli ascolti globali di Spotify nel weekend di debutto.