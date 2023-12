Sanremo 2024: Il Codacons chiede la squalifica dei La Sad, Albano accusa Amadeus per l'esclusione dal Festival

Il Codacons torna a farsi sentire, dopo che Amadeus ha ufficializzato la lista dei trenta big in gara, l'associazione ha chiesto l'esclusione del trio punk La Sad, senza aver letto il testo del brano che canteranno sul palco dell'Ariston. Nel frattempo Albano accusa il direttore artistico del festival di non aver ascoltato il suo brano.

Il Codacons Contesta la Presenza dei La Sad a Sanremo

Sanremo è sinonimo di polemica, anche quest''anno a far sentire la sua voce è stato il Codacons, l'associazione dei consumatori che lo scorso anno denunciò Blanco quando il cantante distrusse la scenografia dell'Ariston e nel 2021 denunciò la Rai per non aver squalificato Fedez.

Quest'anno il Codacons ha preso di mira contro il gruppo La Sad che si esibirà sul palco di Sanremo dal 6 febbraio al 10 febbraio. "Un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani ('Ma tu sei peggio della coca, sei una trp.a', e 'ti sco..rei solo per strapparti il cuore', per citarne due tra tanti) offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia", si legge nel comunicato stampa.

La nota del Codacons continua: "Non si capisce allora la ragione che ha spinto la RAI e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere: una scelta sbagliata cui - in assenza di una retromarcia immediata - farà seguito la denuncia delle due Associazioni".

Bisogna sottolineare che il Codacons, come tutti noi, non conosce il testo del brano selezionato da Amadeus, e ci risulta difficile credere che il direttore artistico abbia ammesso un testo che contenga le orribili frasi citate dall'associazione dei consumatori.

La Satira di Fiorello

In difesa di Amadeus è intervenuto Fiorello che stamattina, durante Viva Rai 2, commentando la notizia ha detto. "I La Sad sono un po', diciamo estroversi, però devo dire che Amadeus è bravo perché già li sta tenendo a casa sua e gli sta facendo fare dei corsi di catechismo, fa un corso di buone maniere da Corrado Augias, ma soprattutto gli ha regalato un corso in videocassette: 'Come diventare Roberto Sergio in 10 giorni'. Tra poco in testa avranno un panettoncino bianco al posto delle creste".

Albano accusa Amadeus di esclusione senza ascolto

Sul fronte degli esclusi, mentre Morgan assicura di non aver presentato nessun brano, Albano, intervistato da Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1, ha accusato Amadeus di averlo escluso senza ascoltare il suo brano.

"La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata", ha detto Albano. Il cantante è dispiaciuto perchè "Ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai."

In sostanza Albano accusa Amadeus di averlo escluso a prescindere, senza prendersi la briga di ascoltare il suo brano. Il cantante di Cellino San Marco ha assicurato che ci riproverà il prossimo anno, quando il festival dovrebbe avere un nuovo direttore artistico.