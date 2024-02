Sanremo 2024, Angelina Mango canta 'La rondine': testo e significato della canzone del papà, il cantante Mango

Stasera a Sanremo 2024 va in scena una delle serate più attese del Festival: quella dedicata alle cover e ai duetti. Uno dei momenti emotivamente più emozionanti sarà l'esibizione di Angelina Mango, la giovane artista porterà sul palco dell'Ariston il brano La rondine, uno dei maggiori successi del papà, il cantante Mango scomparso nel 2014.

Angelina Mango a Sanremo 2024: L'omaggio a Mango

Angelina Mango, una delle favorite per la vittoria finale, ha già dimostrato il suo talento nella terza serata del Festival di Sanremo, risultando la più votata dal pubblico e dalle radio su quindici canzoni in gara, grazie al brano La noia.

La giovane artista, proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è attesa con ansia nella serata delle cover, dove renderà omaggio al padre eseguendo La rondine uno dei suoi maggiori successi. Mango è scomparso l'8 dicembre 2014 a causa di un arresto cardiaco durante un concerto di beneficenza a Policoro.

Angelina Mango a Sanremo 2024: chi è la cantante figlia d'arte

Accompagnata dal quartetto d'archi dell'orchestra di Roma, Angelina eseguirà 'La rondine', brano presentato da mango al Festivalbar 2002 e unico estratto dell'album Disincanto, pubblicato nello stesso anno.

La rondine: Testo

Ti vorrei, ti vorrei

come sempre ti vorrei

notte farà, mi penserai

ma tu che ne sai dei sogni

quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

chissà che mi scriverai

forse un addio, o forse no

ma tu che ne sai dei sogni...

Nonostante tu sia la mia rondine andata via,

sei il mio volo a metà

sei il mio passo nel vuoto

Dove sei, dove sei

Dove sei, dove sei dove sei

Unico amore che... rivivrei

sai di vento del Nord

sai di buono ma non di noi

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato...

Non lo so, non lo so

quanto tempo ammazzerò

mio libro mio, non ti leggerò

baciandoti sulla bocca...

lo scriverò un'altra volta...

Nonostante tu sia.....

Nonostante tu sia

la mia rondine andata via

sei il mio volo a metà

sei il mio passo nel vuoto...

Dove sei, dove sei

Dove sei, dove sei dove sei

Unico amore che... rivivrei

sai di vento del Nord

sai di buono ma non di noi

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato...

Nonostante tu sia la mia rondine andata via

stessa luna a metà

sei nel cielo sbagliato...

Significato

Il testo de La Rondine racconta di un amore perduto e rappresenta la storia di un addio, evidenziando l'assenza della persona amata e il desiderio costante di avere quella persona accanto, nonostante la lontananza. Questa canzone diventa una metafora della mancanza che Angelina ha avvertito dopo la morte del padre, quando lei aveva solo 13 anni.

L'interpretazione di stasera vuole essere un omaggio commovente da parte di Angelina al padre. È la prima volta che la cantante esegue in pubblico una canzone di Mango. Le parole "La Rondine andata via" dello stesso artista e il verso "Sei il mio volo a metà, sei il mio passo nel vuoto", descrivono il senso di incompletezza e vuoto che la morte di Mango ha lasciato nel cuore delle persone che lo hanno amato.