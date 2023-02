Sanremo 2023, il monologo di Chiara Francini: "Penso di essere una donna di m*rda perché non ho avuto figli"

I fan di Chiara Francini sono stati costretti ad aspettare fino all'1:39 durante la quarta serata di Sanremo 2023 per ascoltare il suo attesissimo monologo sulla maternità ma quando, finalmente, è arrivato il suo momento l'attrice non ha deluso gli spettatori, conquistando il palco dell'Ariston.

"Arriva un momento della vita in cui è chiaro che sei diventato grande: quando hai un figlio", ha esordito la Francini. "Ora, io, Chiara, un figlio non ce l'ho, però credo sia una cosa dopo la quale è chiaro non potrai più essere più giovane come lo eri a sedici anni, col motorino, la discoteca e il liceo. E c'è un momento, nella vita, in cui tutti intorno a te cominciano a figliare."

"[...] E poi a un certo punto io mi sono accorta che il tempo passava e che se non mi sbrigavo io, forse, un figlio non lo avrei mai avuto. E se anche mi sbrigavo, poi, non era mica detto. Perché anche quando ti decidi che è il momento giusto poi, magari, il corpo ti fa il dito medio e tu, allora, rimani col dubbio di aver aspettato troppo, di essere una fallita", ha affermato l'attrice.

"[...] Ma lo vedi come parlo? Sembra che tutto dipenda da me, come se tu non esistessi già da prima di esistere. Io da qualche parte penso di essere una donna di merda perché non so cucinare, perché non mi sono sposata e perché non ho avuto figli", ha continuato Chiara Francini. "Razionalmente so che non è così, ma da qualche parte, dentro di me, c'è questa voce, esiste, e io, alla fine, penso che abbia ragione lei, che io sia sbagliata. E io già lo so, bambino, tu mi porterai via tutta la creatività, tutta la luce, ci sarai solo tu al centro della scena e io sarò una semplice comparsa e poi diventerò grande e poi vecchia e non potrò più fare finta che il tempo non stia passando, perché ci sarai sempre tu, lì, a ricordarmi in ogni momento che la mia gioventù è finita. E io penso che mi farai così felice, che poi non mi farai davvero così felice, perché è così che funzionano le cose della vita: non sono mai come te le eri aspettate."