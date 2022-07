Sanremo 2023, Gianni Morandi sarà co-conduttore del festival

Gianni Morandi affiancherà Amadeus alla co-conduzione di Sanremo 2023: il direttore artistico del festival lo ha annunciato durante l'edizione serale del TG1 dell'11 luglio. Il cantante amato da intere generazioni, come ha sottolineato Amadeus, ha accettato con entusiasmo l'offerta ed è pronto ad affiancare il conduttore per dargli 'una mano giovane'.

Amadeus lo aveva detto, da quest'anno ogni notizia importante sarà annunciata al TG 1 della sera, quello più visto della rete ammiraglia. Lo scorso 20 giugno il direttore artistico era stato negli Studi di Via Teulada, battezzando l'esordio di Giorgia Cardinaletti alla conduzione del TG serale con l'annuncio che Chiara Ferragni lo avrebbe affiancato nella prima ed ultima serata di Sanremo 2023.

Ieri Amadeus, vestito in smoking come fosse sul palco dell'Ariston, ha fatto il suo annuncio a sensazione. il co-conduttore della 73a edizione, in onda dal 7 all'11 febbraio sarà Gianni Morandi: "Quando si parla di Sanremo, devo sempre tenere uno smoking in macchina, può sempre risultare utile! - ha esordito il conduttore - Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Proprio così al prossimo Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate saremo in due - ha continuato Amadeus - io e il grande Gianni Morandi È una grande gioia, Gianni è amato da tutti. È la storia della musica, della televisione, ma è anche il presente perché è amato da intere generazioni. I ragazzi oggi amano Gianni Morandi così come lo facevano i nostri genitori. È sempre attualissimo".

Subito dopo Amadeus, è stata la volta del cantante emiliano a parlare, Gianni, dopo aver salutato la giornalista ed il pubblico, ha confermato la notizia, accettando l'offerta fattagli dal direttore artistico "Caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti, questa sera sono a casa, mi sono messo lo smoking, perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa, mi ha sorpreso, per prima, e poi mi ha entusiasmato. Sai quanto io ami Sanremo... Poi mi sono fatto una domanda: ma come mai Amadeus mi vuole vicino? E ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari, tre grandi successi, però anche molto impegnativi, faticosi, e tu nel 2023, avrai già compiuto 60 anni! E allora forse hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano forte ed energica, giovane! E quindi hai chiamato me! Dai, scherzo... Accetto con entusiasmo".

Il cast del prossimo Sanremo si va quindi formando, nelle ultime ore sono circolati alcuni rumors, Amadeus avrebbe contattato Lady Gaga e Britney Spears, il conduttore vorrebbe così realizzare un sogno suo e di tanti fan delle artiste, vedere le due star internazionali sul palco dell'Ariston. La settimana santa della televisione, come viene chiamata ironicamente la settimana di Sanremo sul web, inizierà il 7 febbraio e si concluderà l'11 febbraio 2023. Anche se quest'anno Amadeus, con queste incursioni, è riuscito a mandare in tendenza Sanremo 2023 già nei mesi estivi.