Sanremo 2023, Enzo Miccio al Festival con Real Time e Radio Italia: ecco come seguirlo

Enzo Miccio sbarca al Festival di Sanremo 2023 con cinque imperdibili appuntamenti in onda dal 7 all'11 febbraio alle 14:20 su Real Time e in contemporanea su Radio Italia. Il paladino del buongusto e dello stile e la conduttrice radiofonica Paoletta saranno in diretta dalla kermesse musicale più amata dagli italiani. Le puntate saranno disponibili anche in streaming e on demand su discovery+.

L'edizione 2023 del Festival della Canzone Italiana sarà accompagnata dai commenti e dalle interviste di Enzo Miccio e della conduttrice radiofonica di Radio Italia Paoletta, protagonisti della striscia quotidiana Enzo a Sanremo con Radio Italia cinque imperdibili appuntamenti in onda dal 7 all'11 febbraio diretta. alle 14.:20 su Real Time e in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia TV, radioitalia.it dagli studi Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo allestiti presso l'Hotel Londra di Sanremo.

Nel day time Enzo a Sanremo con Radio Italia, l'esperto di stile più famoso d'Italia e la conduttrice radiofonica, saranno insieme per raccontare gli outfit e i beauty look, le canzoni, gli aneddoti e le performance degli artisti presenti nella città dei fiori.

Non mancheranno i retroscena, gli umori e il dietro le quinte della kermesse musicale più amata dagli Italiani, in scena al teatro Ariston.