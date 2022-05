Sanremo 2023: le date ufficiali della prossima edizione

Amadeus ha già annunciato le date di Sanremo 2023: la 73esima edizione della kermesse canora sarà in onda dal 7 febbraio all'11 febbraio. Il conduttore, che anche il prossimo anno sarà il direttore artistico del festival, lo ha fatto sapere ieri, 2 maggio, nel corso del TG 1 delle 20:00.

Amadeus sarà, per il quarto anno consecutivo, alla guida del Festival di Sanremo, una conferma meritatissima per il conduttore che negli ultimi anni, grazie alla selezione dei brani in gara, è riuscito ad avvicinare alla kermesse canora anche il pubblico giovanile. Il direttore artistico del Festival, per la 73esima edizione, sta bruciando le tappe e ieri, 2 maggio, durante il TG 1, è stato già in grado di anticipare le date di Saremo 2023. Anche il prossimo anno sarà febbraio il mese dedicato alla kermesse che inizierà martedì 7 febbraio 2023 e si concluderà sabato 11 febbraio 2023.

Amadeus, ospite del TG 1 ha rivelato: "da oggi si alza sipario sulla 73/a edizione del festival, con la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani: già dal 12 maggio possono arrivare i brani dei ragazzi, c'è tempo fino al 12 ottobre. La sera del 12 dicembre sapremo chi sono i primi tre che, come nell'ultima edizione, saranno ammessi automaticamente in gara tra i Big". Il direttore artistico ha quindi confermato la formula dello scorso anno, quando Yuman, Tananai e Matteo Romano, i primi tre classificati di Sanremo Giovani, furono ammessi come BIG sul palco dell'Ariston.

La prima edizione condotta da Sanremo fu vinta da Diodato con il brano Fai rumore. La seconda edizione, la 71esima per la kermesse canora, ha fatto la storia del Festival con la vittoria dei Måneskin che poi, con Zitti e Buoni, hanno vinto l'Eurovision Song Contest 2021. Quest'anno il palco dell'Ariston ha visto il trionfo dell'inedito duo composto da Mahmood e Blanco, con il brano Brividi.